Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Culisele pariorilor de pe Polymarket care mizează milioane pe război - Investigație The Guardian

O investigație a publicației britanice The Guardian arată cum piețele de predicție nu doar reflectă evenimentele globale, ci pot influența modul în care acestea sunt relatate – și chiar pot decide „adevărul”.

Frustrarea unui utilizator anonim, cunoscut sub numele de „Horekunden”, era îndreptată către Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american care publică zilnic hărți ale frontului din Ucraina.

Pentru el și alți pariori, harta era „fragmentată și incoerentă”, inutilă pentru scopul lor: stabilirea rezultatului unui pariu pe platforma Polymarket.

Harta în cauză ilustra situația din orașul Kostiantinivka, aflat de luni de zile sub control ucrainean, în ciuda bombardamentelor și atacurilor cu drone. Miza: peste 500.000 de dolari pe întrebarea dacă Rusia va captura orașul până la finalul anului. Rezultatul pariului depinde de o eventuală hartă ISW care ar arăta că Rusia controlează gara orașului.

Într-o economie online în plină expansiune, mii de utilizatori discută cum pot profita de pe urma conflictelor. Se pariază pe evoluția războiului din Ucraina, pe armistițiul dintre SUA și Iran – unde sumele au ajuns la 280 de milioane de dolari – sau chiar pe o posibilă invazie americană în Iran.

Pe platforme precum Discord, aceste scenarii sunt dezbătute în timp real. „Lucrurile pot degenera rapid. Ar putea izbucni al Treilea Război Mondial”, scria recent un utilizator care paria pe un posibil atac american asupra unui terminal petrolier iranian.

Unii utilizatori par să încerce chiar să influențeze modul în care sunt raportate evenimentele, pentru a-și asigura câștigurile. Criticii consideră fenomenul imoral, iar senatori americani au cerut reglementarea platformei.

Polymarket, însă, se prezintă drept o sursă alternativă de „adevăr”. Într-un mesaj public, compania susținea că piețele de predicție pot oferi răspunsuri mai rapide și mai clare decât mass-media tradițională.

De la instrument analitic la „cazinou global”

Lansată ca o platformă de anticipare a evenimentelor, Polymarket a cunoscut o creștere explozivă. Dacă în 2024 volumul total al tranzacțiilor era de aproximativ 400 de milioane de dolari, în prezent această sumă poate fi atinsă într-o singură zi.

Utilizatorii vechi spun însă că platforma seamănă tot mai mult cu un cazinou, unde aproape orice eveniment poate fi monetizat – de la declarațiile lui Donald Trump până la scenarii improbabile.

Există inclusiv cazuri în care pariorii ar fi încercat să influențeze realitatea: un jurnalist israelian ar fi fost amenințat pentru a modifica o știre, astfel încât un pariu să poată fi câștigat.

Experții avertizează că aceste piețe ar putea afecta și piețele financiare tradiționale, mai ales dacă investitorii încep să trateze cotele ca pe un indicator de încredere.

Comunități online și strategii sofisticate

Pe servere Discord dedicate, utilizatorii schimbă informații, urmăresc „portofele profitabile” și identifică potențiali insideri. Unele strategii includ arbitrajul – plasarea de pariuri opuse pe platforme diferite pentru a garanta profitul.

Un exemplu: pariuri pe succesiunea liderului suprem iranian, unde diferențele de cote între platforme puteau genera câștiguri sigure.

Joseph Francia, fondatorul unei astfel de comunități, spune că, deși există un disconfort moral, unii consideră că aceste piețe oferă informații utile într-un context dominat de propagandă și incertitudine.

„Nimeni nu vrea să facă bani din război, dar într-un context în care nu știi ce este real, aceste platforme pot părea o sursă alternativă de orientare”, explică el.

Cine decide „adevărul”?

Una dintre cele mai controversate întrebări este cine stabilește rezultatul pariurilor atunci când realitatea este ambiguă.

Pe Polymarket, deciziile sunt luate de deținători anonimi ai unui token criptografic numit UMA. Aceștia votează rezultatul, iar influența lor depinde de cantitatea de tokenuri deținută.

Criticii spun că sistemul este vulnerabil la manipulare, mai ales că nu este clar cine sunt principalii deținători sau dacă aceștia au interese financiare directe în rezultatele votate.

Există deja numeroase dispute: ce înseamnă, de exemplu, „intrarea” SUA într-o țară? Contează o operațiune limitată? Sau o invazie oficială?

Aceste decizii, aparent tehnice, pot influența sume semnificative de bani. Pe termen lung, însă, ele ar putea avea un impact mai larg, dacă piețele de predicție devin un reper pentru investitori și opinia publică.

Un nou „semnal de adevăr”?

Susținătorii fenomenului consideră că piețele de predicție oferă un indicator mai rapid și mai precis decât sondajele sau mass-media tradițională.

Criticii avertizează însă că, dacă aceste platforme capătă influență, „adevărul” ar putea ajunge să fie stabilit de un grup anonim, motivat financiar.

Într-un context global marcat de incertitudine, întrebarea nu mai este doar cine câștigă pariurile – ci cine decide, de fapt, realitatea.

