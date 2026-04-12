„Banii lui Putin se termină”, în timp ce Rusia vorbește de un acord de pace „la orizont”, pe fondul unui armistițiu de Paște

Ucraina afirmă că resursele financiare ale Kremlinului pentru susținerea războiului sunt pe cale să se termine, în timp ce Rusia lasă să se înțeleagă că un acord de pace ar putea fi aproape.

Declarațiile vin în contextul în care Moscova și Kievul intră într-un armistițiu tensionat de 32 de ore, prilejuit de Paștele ortodox.

Negociatorul-șef al Ucrainei, general-locotenentul Kirilo Budanov, în vârstă de 40 de ani, sugerează că Rusia își schimbă abordarea.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se încheie. De aceea negociază”, a declarat acesta, adăugând că deznodământul ar putea veni mai curând decât se crede.

Fost șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, Budanov susține că Moscova se apropie de finalul conflictului, întrucât sumele uriașe – de ordinul miilor de miliarde – investite în război încep să-și arate efectele.

Invazia lansată de Rusia în februarie 2022 a împins cheltuielile de apărare la niveluri record, ajungând la 15,5 mii de miliarde de ruble (aproximativ 144 de miliarde de dolari) în 2025.

Economia rusă se apropie de un punct critic

Pe fondul unui conflict care se prelungește în al cincilea an, economia rusă se apropie de un punct critic, în timp ce Kremlinul continuă să aloce resurse masive pentru front.

Totuși, Budanov nu a oferit detalii despre modul în care ar putea fi stabilit un eventual compromis teritorial.

Pretențiile lui Vladimir Putin privind controlul integral asupra regiunii Donbas au blocat luni la rând negocierile de pace, în condițiile în care Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritoriile.

„Nu s-a luat încă o decizie finală”, a precizat Budanov. „Dar, în principiu, toată lumea înțelege acum clar limitele a ceea ce este acceptabil. Este un progres enorm.”

Semnalele vin după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cunoscut pentru pozițiile sale dure, a admis că finalul conflictului sângeros ar putea fi în apropiere.

Într-o declarație surprinzătoare, diplomatul în vârstă de 76 de ani a afirmat că „perspectiva unei soluții politice și diplomatice este la orizont”.

La rândul său, Zelenski a sugerat în această săptămână că Putin ar putea resimți presiuni pentru a opri războiul, dar a avertizat că există și riscul unei escaladări.

„Poate fi sfârșitul războiului într-o formă sau alta”, a spus liderul ucrainean. „Sau, dimpotrivă, o intensificare a conflictului, ceea ce ar însemna o mobilizare și mai amplă.”

Vladimir Putin a ordonat încetarea luptelor „pe toate direcțiile” începând cu ora 16:00, pe 11 aprilie, până la finalul zilei de 12 aprilie 2026.

Cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, Rusia a lansat un atac cu 160 de drone asupra Ucrainei, dintre care 133 au fost doborâte.

Loviturile au ucis cel puțin două persoane în orașul Odesa și au rănit alte două.

În același timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că 99 de drone ucrainene au fost interceptate în cursul nopții deasupra teritoriului Rusiei și în Crimeea ocupată.

Președintele ucrainean a promis că va respecta armistițiul, dar a avertizat că orice încălcare va fi întâmpinată cu un răspuns ferm.

„Știm foarte bine cu cine avem de-a face”, a declarat acesta.

De la începutul invaziei, forțele ruse ar fi suferit aproximativ 1,2 milioane de pierderi, dintre care până la 325.000 de militari ar fi fost uciși.

Potrivit comandantului-șef al armatei ucrainene, peste 6.000 de soldați au fost uciși doar în ofensiva reluată între 17 și 20 martie.

Nicio mare putere nu a înregistrat un număr comparabil de victime într-un conflict militar de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.