 Fost judecător de rang înalt, demis în timpul lui Viktor Orbán, ales președinte al Ungariei. Cine este András Baka | adevarul.ro
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Fost judecător de rang înalt, demis în timpul lui Viktor Orbán, ales președinte al Ungariei. Cine este András Baka

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András Baka, un fost judecător de rang înalt care a fost înlăturat din funcție în timpul guvernării fostului premier Viktor Orbán, a fost ales noul președinte al Ungariei.

Andras Baka a fost ales președinte al Ungariei FOTO X / Viktória Serdült @viktoriaserdult
Andras Baka a fost ales președinte al Ungariei FOTO X / Viktória Serdült @viktoriaserdult

Alegerea sa reprezintă un nou pas în ceea ce premierul Péter Magyar descrie drept eforturile de restabilire a standardelor democratice din Ungaria, după încheierea celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, notează TVP World.

Parlamentul Ungariei a votat marți pentru a deschide calea instalării lui Baka în funcția de președinte, după ce acesta a fost nominalizat de partidul Tisza al lui Magyar, care a ajuns la putere în urma victoriei categorice obținute la alegerile parlamentare din aprilie.

Funcția de președinte are în mare parte un caracter ceremonial, însă Magyar a declarat că dorește ca aceasta să joace un rol mai important în protejarea mecanismelor democratice de control și echilibru și în promovarea unității naționale.

Înlăturarea fostului președinte Tamás Sulyok a fost unul dintre obiectivele importante ale lui Magyar, care l-a numit „marioneta lui Orbán”. Magyar a susținut că, în perioada guvernării Fidesz, președinții și alți oficiali-cheie au acționat în mare măsură alături de guvern, în loc să își folosească atribuțiile constituționale pentru a exercita un control independent asupra puterii executive.

Orbán, un politician de dreapta care se autodefinește drept susținător al unei „democrații iliberale”, a fost acuzat de critici că a încălcat normele democratice și a favorizat, în același timp, un sistem caracterizat de clientelism generalizat.

Cine este András Baka

Anunțând săptămâna trecută candidatura lui Baka, Magyar a declarat că fostul judecător „a apărat în mod constant statul de drept și independența justiției”.

„Suntem convinși că experiența doctorului András Baka și independența profesională pe care a demonstrat-o de-a lungul vieții reprezintă o valoare deosebită în perioada în care ne pregătim să construim împreună fundamentele noului sistem constituțional al Ungariei”, a transmis partidul Tisza pe Facebook.

Andrea Bujdosó, lidera fracțiunii parlamentare TISZA, András Baka si Peter Magyar FOTO Facebook
Andrea Bujdosó, lidera fracțiunii parlamentare TISZA, András Baka si Peter Magyar FOTO Facebook

În vârstă de 73 de ani, Baka este un jurist și expert în drepturile omului recunoscut la nivel internațional. Născut la Budapesta în 1952, acesta și-a obținut doctoratul în drept la Universitatea Eötvös Loránd în 1978 și a desfășurat timp de peste două decenii activități de cercetare în cadrul Academiei Maghiare de Științe.

Cariera sa internațională în domeniul judiciar a inclus două mandate de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, între 1991 și 2008, înainte de a fi ales, în 2009, președinte al Curții Supreme a Ungariei.

Mandatul său s-a încheiat însă prematur după ce guvernul lui Orbán a reorganizat sistemul judiciar în 2011, înlocuind Curtea Supremă și instituind o nouă structură de conducere. Baka a contestat înlăturarea sa din funcție la CEDO, susținând că fusese demis pentru că a criticat modificările aduse sistemului judiciar de guvernul lui Orbán.

Într-o decizie de referință, instanța de la Strasbourg a stabilit că Ungaria i-a încălcat dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil. Cazul a devenit un punct important de referință în criticile internaționale privind modul în care guvernul lui Orbán a respectat independența justiției și statul de drept.

Cum a fost ales noul președinte

Baka este al doilea candidat propus de partidul Tisza pentru funcția de președinte, după ce campioana mondială la șah Judit Polgár a refuzat postul, afirmând că nu „simte că are suficientă forță” pentru a-și asuma responsabilitatea de a uni o națiune divizată.

Baka a fost selectat în urma unui proces public de nominalizare lansat de Tisza, în cadrul căruia mii de maghiari au fost invitați să recomande potențiali candidați pentru funcția de președinte.

Potrivit partidului, conducerea formațiunii a purtat discuții cu 10 candidați, înainte de a prezenta trei nume grupului parlamentar al Tisza. Grupul parlamentar l-a ales apoi pe Baka prin vot secret.

Tisza a prezentat alegerea drept o ruptură față de practica desemnării președinților în principal pe criterii de partid.

Formațiunea l-a descris pe Baka drept o figură „cu adevărat independentă”, al cărei parcurs profesional a demonstrat angajamentul său față de statul de drept.

Mandatul lui Baka, care este așteptat să înceapă pe 19 august, ar urma să dureze până la intrarea în vigoare a unei noi Constituții sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.

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