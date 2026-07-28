Ungaria are o nouă agenție anticorupție. Reacția dură a unui lider Fidesz: „E o forță de poliție politică”

Parlamentul Ungariei a votat marți, 28 iulie, înfiinţarea unei noi agenţii care sprijină aplicarea legii în lupta împotriva corupţiei. Voturile împotrivă au venit din partea partidului Fidesz al fostului premier Viktor Orban.

Noua Autoritate Naţională pentru Recuperarea Activelor (NVVH) a fost aprobată de parlamentari cu 143 de voturi pentru şi 47 împotrivă, scrie Agerpres.

„Fidesz a votat, bineînţeles, împotrivă pentru că nu vrea să combată corupţia”, a declarat noul prim-ministru Peter Magyar într-o intervenţie video pe Facebook. Acesta adaugă că noua autoritate este un „pas uriaş” către îndeplinirea „unuia dintre cele mai importante angajamente ale noastre”.

Sarcina organizaţiei este „să recupereze cât mai multe bunuri furate şi să le pună din nou la dispoziţia statului, în beneficiul naţiunii”, a scris partidul TISZA.

„Zeci de mii de miliarde de forinţi de la stat au ajuns în buzunare private prin corupţie şi tranzacţii ilegale în ultimele două decenii”, a mai spus el.

Janos Boka, preşedintele grupului parlamentar Fidesz-Partidul Popular Creştin Democrat (KDNP), a condamnat noua autoritate, pe care a descris-o drept o „forță de poliție politică”, comparând-o cu poliția secretă din perioada comunistă și susținând că aceasta va putea monitoriza, urmări și distruge pe oricine.

„Chiar şi activele persoanelor fizice şi ale companiilor pot deveni ţinta răzbunării politice şi a intimidării”, a mai spus el.