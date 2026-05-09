Noul premier maghiar i-a dat ultimatum președintelui Ungariei: „Este timpul să pleci cu demnitate cât încă mai poți”

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a folosit primul său discurs după depunerea jurământului pentru a cere demisia președintelui Tamás Sulyok, acordându-i acestuia și altor înalți oficiali termenul limită de 31 mai pentru a se retrage.

În cursul şedinţei parlamentare de sâmbătă, Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei, iar la câteva minute de la începutul discursului său a lansat un apel direct către preşedintele Tamas Sulyok.

Conform sursei citate, noul şef al executivului ungar i-a cerut preşedintelui să aibă „curajul” de a demisiona, invocând faptul că Tamas Sulyok nu a vorbit împotriva greşelilor fostului guvern.

Acele greşeli variază de la erodarea democraţiei până la tratamentul inadecvat aplicat copiilor din orfelinatele de stat, a declarat Peter Magyar.

„Este timpul să plece cu o anumită demnitate, cât mai este posibil”, a afirmat prim-ministrul ungar, stabilind data de 31 mai ca termen-limită pentru demisia preşedintelui, după arată sursa citată.

Această cerere reprezintă prima acţiune politică majoră a lui Peter Magyar de la preluarea mandatului de prim-ministru, semnalând o confruntare deschisă între noul guvern şi preşedinţie.

Magyar a mai spus că trebuie investigate neregulile din trecut, inclusiv gestionarea bunurilor publice și abuzurile electorale.