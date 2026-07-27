Peter Magyar: Fidesz este „dincolo de redresare”. Atac dur la Viktor Orban după discursul de la Băile Tușnad

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni, în Parlamentul de la Budapesta, că Fidesz, partidul condus de fostul premier Viktor Orban, este „dincolo de redresare”.

Magyar a criticat discursul susținut sâmbătă de Orban la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, tradiționala intervenție anuală în care fostul premier își prezintă viziunea asupra situației Ungariei și a evoluțiilor internaționale, relatează MTI, citată de Agerpres.

Actualul premier a spus că discursul lui Orban a degenerat într-o „farsă și o plictiseală” și că, în loc să ofere idei, fostul șef al Guvernului ar prezenta „o iluzie politică tot mai confuză” prin care încearcă să își explice înfrângerea și să găsească o cale de revenire la putere.

Magyar l-a acuzat pe Orban că speră într-un eșec economic

Peter Magyar l-a acuzat pe predecesorul său că ar spera ca situația economică a Ungariei să se deterioreze pentru a-și facilita revenirea la putere.

„Credeți că este acceptabil ca un politician maghiar să își dorească ca inflația să scape de sub control în Ungaria la fel cum s-a întâmplat ani de zile în timpul administrației sale eșuate?”, a declarat Magyar.

Premierul s-a adresat apoi parlamentarilor Fidesz, cărora le-a reproșat că îl susțin în continuare pe fostul șef al Guvernului.

„Ceea ce ați făcut împreună cu liderul partidului este rușinos, rușinos, rușinos”, le-a transmis Magyar.

Orban a atacat Guvernul Tisza la Băile Tușnad

Declarațiile vin după ce Viktor Orban a criticat dur, sâmbătă, actuala conducere a Ungariei în discursul susținut în fața a aproximativ 7.000 de persoane la Băile Tușnad.

Fostul premier a acuzat Guvernul Tisza de „abuz de putere” și de practici pe care le consideră autoritare și periculoase pentru democrație. Orban a invocat, între altele, anchetarea unor adversari politici și modificarea Constituției pentru înlăturarea președintelui.

El a susținut că principala misiune a Fidesz în perioada următoare nu este recâștigarea imediată a puterii, ci construirea unei „coaliții largi a libertății”.

Orban a reluat la Băile Tușnad și o serie dintre temele sale politice tradiționale, între care suveranitatea națională, „reunificarea națiunii”, protejarea identității creștine și opoziția față de imigrație.