Procurorii au descins la centrul care găzduiește serverele Fidesz. Partidul lui Viktor Orbán acuză „autoritarismul” guvernării

Partidul Fidesz, condus de fostul premier ungar Viktor Orbán, susține că anchetatorii Parchetului s-au prezentat, fără o notificare prealabilă, la centrul care găzduiește serverele formațiunii, cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului.

Fidesz a calificat intervenția drept o escaladare a „autoritarismului” și susține că o asemenea acțiune nu a mai avut loc în Ungaria de la căderea regimului comunist.

„Regimul autoritar a trecut astăzi la un nou nivel. Anchetatorii Parchetului s-au prezentat, fără o notificare prealabilă, la centrul care găzduiește serverele Fidesz, cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului. Un asemenea lucru nu s-a mai întâmplat în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului”, a transmis Fidesz.

Formațiunea lui Viktor Orbán acuză Partidul Tisza că încearcă să împiedice funcționarea Fidesz prin mijloace juridice, după ce, susține partidul, nu ar fi reușit să îl elimine prin mijloace politice.

„Planul Partidului Tisza de a elimina Fidesz și, odată cu acesta, rezistența față de autoritarism prin mijloace politice a eșuat. Prin urmare, Partidul Tisza încearcă acum să împiedice funcționarea Fidesz prin mijloace juridice”, se arată în mesaj.

Fidesz a mai transmis că nu va ceda „nici în fața amenințărilor politice, nici a celor juridice” și că se va opune „autoritarismului violent al Partidului Tisza”.

Péter Magyar: „Așteptăm informarea Parchetului”

Premierul ungar Péter Magyar a reacționat la informațiile anunțate de Fidesz și a precizat că așteaptă explicații din partea Parchetului cu privire la acțiunea anchetatorilor.

„Potrivit informațiilor furnizate chiar de Fidesz, astăzi anchetatorii au efectuat o percheziție și au făcut confiscări în legătură cu serverele partidului lui Viktor Orbán. Așteptăm informarea Parchetului!”, a transmis Péter Magyar.