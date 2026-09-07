 Finlanda a finalizat un gard de 200 de kilometri la granița cu Rusia. „Situația de securitate s-a schimbat” | adevarul.ro
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Video Finlanda a finalizat un gard de 200 de kilometri la granița cu Rusia. „Situația de securitate s-a schimbat”

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Finlanda a finalizat oficial, luni, construcția unui gard cu o lungime de 200 de kilometri de-a lungul frontierei sale estice cu Rusia.

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Gardul are o lungime de 200 de kilometri Foto: X / The European Horizon @europeanhorizon

Ministrul de Interne, Mari Rantanen, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în apropierea punctului de frontieră Nuijamaa, că ar putea fi necesară extinderea, în viitor, a zonelor protejate de gard, relatează presa finlandeză.

„Cred că este bine ca, la un moment dat, să evaluăm dacă este nevoie de mai mult. Ceea ce avem nevoie în mod special este de finanțare din partea UE pentru statele membre din est, astfel încât proiecte precum acesta să poată fi finanțate”, a declarat Rantanen.

Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe 1.340 de kilometri, fiind cea mai lungă frontieră comună dintre Rusia și un stat membru al UE sau al NATO.

Rantanen a subliniat că ridicarea gardului de la frontieră a fost necesară în contextul schimbării semnificative a situației de securitate din Europa, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022, precum și a utilizării de către Moscova a diferitelor operațiuni de influențare hibridă.

Ministrul de Interne din Finlanda, conferință din fața noului gard de frontieră
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Ministrul de Interne din Finlanda, conferință din fața noului gard de frontieră Foto: AFP

„În această situație, fiecare stat trebuie să se ocupe de propria securitate și de inviolabilitatea frontierelor sale”, a declarat ministrul.

Guvernul finlandez a propus, de asemenea, prelungirea cu încă doi ani a valabilității Legii privind securitatea frontierelor. Actul legislativ urmărește să „combată orice încercare de a exercita presiuni asupra Finlandei, să consolideze securitatea frontierelor și să pregătească autoritățile pentru cele mai grave incidente de migrație instrumentalizată”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne.

Prin „migrație instrumentalizată” se înțelege trimiterea deliberată a unui număr mare de solicitanți de azil către un punct de trecere a frontierei, ca tactică de război hibrid.

Finlanda și-a închis frontiera cu Rusia la sfârșitul anului 2023, pe fondul suspiciunilor că țara vecină folosea această tactică.

Construcția a durat trei ani

În octombrie 2022, liderii partidelor politice din Finlanda au ajuns la un consens transpartinic privind necesitatea urgentă a construirii unor porțiuni de gard de-a lungul frontierei estice.

Lucrările au început printr-un proiect-pilot în Pelkola, în apropierea orașului Imatra, în aprilie 2023.

Cele mai lungi segmente ale gardului se află în sud-estul Finlandei și însumează aproximativ 140 de kilometri.

Alți aproximativ 35 de kilometri de gard se află în regiunea Karelia de Nord, în timp ce segmente suplimentare, cu o lungime totală de aproximativ 25 de kilometri, se întind în regiunile Kainuu și Laponia finlandeză.

Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 380 de milioane de euro, iar lucrările de construcție au fost finalizate cu puțin înainte de termenul stabilit.

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