Finlanda permite armele nucleare pe teritoriul său. Parlamentul a aprobat o schimbare istorică

Parlamentul Finlandei a adoptat miercuri o lege care pune capăt interdicției totale privind armele nucleare, în vigoare de mai multe decenii, și aliniază legislația țării la politica de descurajare nucleară a NATO.

Proiectul a fost aprobat cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă, în timp ce 13 parlamentari au fost absenți. Noua lege permite introducerea, transportul și deținerea armelor nucleare pe teritoriul finlandez în circumstanțe excepționale legate de apărarea națională și de obligațiile asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice, notează AFP.

Decizia marchează una dintre cele mai importante schimbări de politică de securitate din istoria recentă a Finlandei. Timp de decenii, legislația finlandeză a interzis importul, producerea, deținerea și detonarea armelor nucleare.

Prin noua lege sunt abrogate prevederi din legislația privind energia nucleară adoptată în anii 1980, iar Codul Penal este modificat pentru a permite excepții în ceea ce privește armele nucleare.

Finlanda și-a schimbat radical strategia de securitate după invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022. După decenii de nealiniere militară, țara a devenit membră a NATO în aprilie 2023.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a susținut că modificarea legislativă este necesară pentru întărirea securității naționale.

„Prin această reformă consolidăm apărarea Finlandei și permitem utilizarea completă de către NATO a descurajării nucleare pentru protejarea Finlandei”, a transmis oficialul pe platforma X înaintea votului.

Proiectul a generat dezbateri intense în ultimele luni. Partidele de opoziție și o parte a societății civile au criticat abandonarea unei politici care a reprezentat mult timp un element central al poziției Finlandei în materie de securitate.

Susținătorii legii argumentează însă că deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Baltice impune adaptarea legislației și armonizarea acesteia cu normele existente în țările nordice vecine, precum Suedia, Norvegia și Danemarca, care nu au interdicții explicite privind armele nucleare.

La începutul lunii iunie, premierul finlandez Petteri Orpo a declarat că țara sa este interesată de mecanismul de descurajare nucleară propus de Franța pentru consolidarea securității europene, fără a anunța însă o decizie concretă.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a prezentat în luna martie o actualizare a doctrinei nucleare franceze și a propus conceptul de „descurajare extinsă”, prin care alte state europene ar putea beneficia de protecția nucleară a Franței, fără a participa însă la decizia finală privind utilizarea armelor nucleare.