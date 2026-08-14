Avioanele NATO au doborât o dronă în Letonia. Finlanda ia măsuri preventive pe mare

Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât vineri dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, au anunțat Forțele Armate letone pe X.

Finlanda, un alt stat membru al UE și NATO, care are de asemenea graniță cu Rusia, a restricționat temporar anumite zone pentru traficul aerian și maritim în partea de est a Golfului Finlandei, ca măsură de precauție în fața posibilității apariției unor drone, au anunțat Forțele de Apărare finlandeze, potrivit Reuters.

Forțele Armate letone nu au oferit imediat detalii despre dronă sau despre originea acesteia.

„Vă informăm că amenințarea din spațiul aerian a luat sfârșit. Avioanele de luptă aliate au doborât cu succes un vehicul aerian fără pilot care a intrat în spațiul aerian!”, au precizat acestea, în schimb.

Misiunea NATO de poliție aeriană a devenit una de apărare aeriană

La 1 august, misiunea de poliție aeriană a NATO, în cadrul căreia avioane de interceptare ale Alianței au fost staționate prin rotație în Estonia și Lituania în ultimele două decenii, a fost transformată într-o misiune de apărare aeriană.

În prezent, Forțele Aeriene ale Turciei sunt desfășurate în Estonia, în timp ce Italia conduce misiunea din Lituania, precizează LSM.

Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022.

Rusia a doborât 15 drone în regiunea Leningrad

În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și Estoniei și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export.

Informația a fost transmisă vineri dimineață de guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko, pe Telegram.

Vecinii nordici ai Rusiei, membri ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip „steag fals”, folosind drone ucrainene.

Mai multe alerte privind dronele în Letonia

În Letonia, primul incident de acest tip din acest an a avut loc în noaptea de 25 martie, când o dronă ucraineană s-a prăbușit în regiunea Krāslava.

În luna mai, locuitorii din Latgale au primit în total nouă avertizări, dintre care patru în decurs de trei zile. Într-unul dintre cazuri, au fost avertizați și locuitorii din mai multe regiuni din Vidzeme. În cele mai multe cazuri, prezența dronelor nu a fost confirmată sau acestea au părăsit rapid zona.

Cu toate acestea, în noaptea de 7 mai, două drone s-au prăbușit într-o bază petrolieră dezafectată din Rēzekne. De asemenea, o dronă s-a prăbușit și a explodat în lacul Drīdzis.

La 8 iunie 2026, avioane de luptă aliate din Franța au doborât, pentru prima dată, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Letoniei. Drona a fost doborâtă în zona dintre Rēzekne și Kārsava, însă epava acesteia nu a fost găsită.