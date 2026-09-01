Fiica lui Viktor Orban, în centrul unui scandal. Excursie în Budapesta de 8,7 milioane de euro pentru influenceri, plătită din bani publici

Zeci de influenceri străini au vizitat capitala Ungariei în mai 2024, în cadrul „Budapest Influencer Trip”, eveniment asociat cu fiica fostului premier maghiar Viktor Orbán, Ráhel.

Ráhel Orbán Foto: Instagram @rahel_orban

Costul total al proiectului s-a ridicat la 3,18 miliarde de forinți (aproximativ 8,7 milioane de euro), dintre care 1,48 miliarde de forinți au fost cheltuiți pentru achiziții media pe platformele influencerilor.

Potrivit Nepszava.hu, banii au venit din fonduri publice, prin Agenția Maghiară pentru Turism (MTÜ). Proiectul a fost derulat prin Visit Hungary, structură aflată în subordinea MTÜ, iar o parte importantă a lucrărilor a fost externalizată prin contracte-cadru rezultate din achiziții publice.

Site-ul 444 scrie că companiile New Land Media Kft. și Media Dynamics Kft., asociate omului de afaceri Balásy Gyula, au organizat călătoria influencerilor și campania internațională de imagine.

În total, au fost invitați 51 de influenceri din mai multe țări, cu program și cazare la hoteluri și locații exclusiviste din Budapesta.

În cadrul programului, influencerii trebuiau să publice fotografii, videoclipuri și relatări pe rețelele sociale.

Totuși, unii nu și-au îndeplinit complet obligațiile. În unele postări nu au menționat nici măcar orașul sau Ungaria. Una dintre cele mai cunoscute participante, Haley Kalil, a indicat, de exemplu, Praga drept locație într-unul dintre videoclipurile sale.

Deși lista invitaților nu a fost făcută publică, din postările de pe rețelele sociale reiese că printre participanți s-au numărat David Dobrik, youtuber de origine slovacă, urmărit de zeci de milioane de persoane, Tommy Fury, boxer britanic și vedetă de reality-show, precum și influencerul Olivia Palermo.

MTÜ a evaluat „Budapest Influencer Trip” drept un succes, susținând că materialele influencerilor au ajuns la 300 de milioane de persoane din 150 de țări.

Agenția a raportat și o creștere a numărului de nopți de cazare rezervate de turiștii internaționali, de 39%, respectiv de 64% în cele 15 țări cu cei mai mulți urmăritori ai influencerilor participanți.

Cine este Rahel Orban

Ráhel Orbán, fiica cea mare a fostului premier ungar, și-a început cariera în 2011 la Sziget Kft., compania care organizează Festivalul Sziget, scrie Turizmus. În 2012 a lucrat în departamentul de vânzări al hotelului Kempinski, iar în 2013 a fost manager de vânzări la Zsidai Group.

În 2014, a studiat timp de un an la École hôtelière de Lausanne, în Elveția, iar în 2016 a fost lector la Universitatea Corvinus din Budapesta.

Din 2016 este director de creație al BDPST Group, iar din 2021 este fondatoarea și conducătoarea BDPST Koncept. Din 2022, deține compania ODU Store Kft. În 2024, Ráhel Orbán a fost inclusă pentru a treia oară pe lista celor mai importante 50 de persoane din industria turismului.

Aceasta este căsătorită cu Istvan Tiborcz, care și-a construit un imperiu de afaceri diversificat și ocupă locul 37 în topul celor mai bogate persoane din Ungaria, cu o avere personală estimată la peste 200 milioane euro.

Prin compania sa BDPST, înființată în 2015, Tiborcz deține un portofoliu impresionant de proprietăți imobiliare și hoteluri. Afacerile sale se extind în sectoare precum finanțe, transport, construcții, energie solară, managementul deșeurilor și IT.

Tiborcz a realizat recent cea mai mare tranzacție imobiliară din istoria Serbiei și a Europei de Sud-Est, achiziționând cinci clădiri de birouri în Belgrad.

În 2018, procurorii ungari au deschis o anchetă privind proiecte finanțate de Uniunea Europeană și investigate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în care era implicată o companie condusă anterior de Tiborcz.