 Cum au ajuns zebrele unui apropiat al lui Orbán subiect de scandal politic în Ungaria | adevarul.ro
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Cum au ajuns zebrele unui apropiat al lui Orbán subiect de scandal politic în Ungaria

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Ministrul ungar al Mediului a anunțat o „anchetă aprofundată” privind situația unei turme de zebre aflate pe terenurile gestionate de omul de afaceri Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și un apropiat al premierului Viktor Orbán.

Imagine de pe domeniul Hatvanpuszta. FOTO: Facebook/Hadhazy Akos
Imagine de pe domeniul Hatvanpuszta. FOTO: Facebook/Hadhazy Akos

O turmă de zebre a devenit subiect de dezbatere în Ungaria după ce autoritățile au început să verifice modul în care au fost aduse și îngrijite animalele aflate pe terenurile administrate de Vál-völgyi Vadásztársaság, o asociație de vânătoare controlată de Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai bogați unguri și un vechi apropiat al premierului Viktor Orbán.  

Ministrul ungar al Mediului, Gajdos László, a anunțat vineri, 24 iulie, lansarea unei „anchete aprofundate” privind situația zebrelor și a criticat modul în care au fost gestionate animalele.

„Modul în care au fost ținute aceste zebre este iresponsabil”, a transmis ministrul pe Facebook.

Gajdos László, fost îngrijitor de grădină zoologică, susține că verificările au scos la iveală probleme legate de documentele animalelor și de evidența acestora. Potrivit ministrului, 17 zebre s-ar fi aflat în ultimii doi ani pe terenurile administrate de Vál-völgyi Vadásztársaság, în apropiere de Bicske, la aproximativ 35 de kilometri vest de Budapesta.

El afirmă că pentru multe dintre animale nu există documente clare privind originea, iar unele acte ar fi fost întocmite după aducerea zebrelor.

„Pentru marea majoritate dintre ele nu există nicio dovadă de origine. Majoritatea documentelor au fost întocmite ulterior”, a precizat Gajdos, care mai acuză şi că trei dintre zebre au ieșit din incintă în luna ianuarie, din cauza unei împrejmuiri necorespunzătoare, iar una dintre ele a fost găsită moartă din cauza frigului.

„Nu vom lăsa să se întâmple asta!”, a transmis Gajdos László.

De partea cealaltă, reprezentanții Vál-völgyi Vadásztársaság susţin că animalele sunt ținute cu respectarea legislației și că asociația deține toate autorizațiile necesare. Aceștia au afirmat că zebrele și celelalte animale exotice de pe proprietate au fost salvate din situații în care ar fi fost tratate necorespunzător.

Cum au devenit zebrele simbol al protestelor

Povestea zebrelor a luat amploare la sfârșitul anului 2024, după ce au apărut imagini cu animalele plimbându-se pe câmpurile din apropierea domeniului Hatvanpuszta, aflat în zona Felcsút, localitatea de origine a lui Viktor Orbán.

Apariția zebrelor în această zonă a atras rapid atenția publicului, iar imaginile cu animalele exotice au fost preluate intens de presa ungară. Subiectul a fost folosit și de adversarii politici ai lui Viktor Orbán în criticile lor la adresa guvernului, iar unii protestatari au apărut la manifestații îmbrăcați în costume de zebră.

Domeniul Hatvanpuszta, amenajat pe locul unei foste ferme agricole, a fost de mai mult timp subiect de discuții în Ungaria. Criticii premierului au pus întrebări legate de amploarea lucrărilor și de costurile acestora, în timp ce Viktor Orbán a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi vorba despre o reședință luxoasă personală. Premierul a declarat că Hatvanpuszta este o fermă și nu o proprietate destinată unui stil de viață extravagant.

Controversa a crescut și pe fondul discuțiilor despre averea lui Lőrinc Mészáros, cel care administrează domeniul, care a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria.

Viktor Orbán a vrut să adopte o zebră

În martie 2025, după ce imaginile cu zebrele de pe terenurile administrate de asociația lui Lőrinc Mészáros stârniseră numeroase reacții în Ungaria, Viktor Orbán a intervenit în această poveste printr-un gest neașteptat. Premierul ungar a anunțat că vrea să adopte o zebră de la Grădina Zoologică din Budapesta, o decizie care a fost privită de unii drept o ironieadresată celor care îi criticau legăturile cu acest subiect.

El a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine cu o scrisoare adresată instituției, în care cerea ajutor pentru alegerea unui exemplar.

Ulterior, presa ungară a relatat că Viktor Orbán chiar a adoptat o zebră de la grădina zoologică, după ce Győzike, o personalitate de televiziune și politician de divertisment, ar fi contribuit la alegerea animalului.

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