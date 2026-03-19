Ferrari face o mișcare de urgență: oprește livrările către Orientul Mijlociu din cauza războiului din regiune

Producătorul italian de automobile de lux Ferrari a decis să suspende temporar livrările de vehicule către mai multe piețe din Orientul Mijlociu, din cauza escaladării conflictelor din regiune.

Reprezentanții companiei au precizat că monitorizează atent evoluțiile din zonă și că anumite transporturi au fost oprite temporar. Totuși, unele livrări continuă prin transport aerian, acolo unde condițiile permit.

„Monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul potențial asupra afacerii noastre. Unele livrări în acea regiune sunt suspendate temporar în prezent, deși continuăm să gestionăm o parte din transportul aerian de mărfuri”, a declarat un purtător de cuvânt al Ferrari, potrivit ANSA.

Decizia afectează una dintre cele mai importante regiuni pentru brand, în special piețe precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar, unde cererea pentru automobile de lux rămâne ridicată datorită puterii de cumpărare mari a clienților.

În plan financiar, anunțul a avut un impact imediat asupra investitorilor.

Acțiunile Ferrari au înregistrat o scădere de peste 3% la Borsa Italiana din Milano, semn că piața percepe Orientul Mijlociu drept o zonă strategică pentru veniturile companiei.

Chiar și în aceste condiții, Ferrari dispune de un portofoliu solid de comenzi, ceea ce îi permite să realoce livrările către alte piețe și să gestioneze eventualele întârzieri fără efecte majore asupra producției pe termen scurt.