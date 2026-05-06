Marca OLTCIT revine în atenție. Ford Otosan România a depus cerere de înregistrare la nivelul Uniunii Europene

Un nume emblematic pentru industria auto românească revine în prim-plan. Marca OLTCIT, simbol al uneia dintre cele mai importante etape din istoria producției auto de la Craiova, ar putea fi reactivată, după ce Ford Otosan România a depus o cerere de înregistrare a denumirii la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit datelor disponibile în platforma oficială eSearch EUIPO, cererea pentru marca OLTCIT a fost depusă pe 25 martie 2026, având ca titular compania Ford Otosan România. În prezent, solicitarea figurează ca fiind în examinare.

Marca a fost solicitată pentru clasa 12, care include vehicule, automobile, autovehicule electrice, precum și piese și accesorii auto.

OLTCIT a apărut la finalul anilor ’70, în urma parteneriatului dintre statul român și constructorul francez Citroën, fiind unul dintre cele mai cunoscute proiecte industriale din perioada comunistă. Automobilele produse la Craiova au rămas în memoria colectivă drept un simbol al industriei auto autohtone.

În 2022, Ford of Europe a transferat oficial proprietatea uzinei de la Craiova către Ford Otosan, compania anunțând atunci investiții de 490 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de producție și integrarea fabricii în strategia europeană de producție a vehiculelor electrificate.

Reprezentanții specializați în proprietate intelectuală atrag însă atenția că depunerea unei cereri de marcă nu trebuie interpretată automat ca un semnal privind relansarea comercială a brandului.

Radu Bozocea, reprezentant al agenției de proprietate intelectuală care asistă Ford în procedura de la EUIPO, a explicat că astfel de demersuri au, în primul rând, un rol de protecție juridică. Potrivit specialistului, înregistrarea unei mărci poate avea mai multe scopuri: prevenirea utilizării neautorizate, consolidarea portofoliului de proprietate intelectuală sau pregătirea unor direcții strategice viitoare.

„Înregistrarea unei mărci este, înainte de toate, un instrument de protecție. Ea poate servi la prevenirea folosirii neautorizate, la consolidarea unui portofoliu de drepturi sau la pregătirea unor direcții viitoare”, a declarat acesta.

„În cazul unor branduri istorice, componenta de prevenție este foarte importantă, pentru că interesul public pentru astfel de nume poate genera utilizări speculative”, a precizat Bozocea.

În ultimii ani, numeroase companii internaționale au ales să readucă în actualitate mărci istorice, mizând pe valoarea emoțională și pe notorietatea acumulată în timp.

În cazul OLTCIT, interesul este amplificat de legătura directă cu Craiova, unul dintre cele mai importante centre ale industriei auto din România.