Judecătorul care a dat sentința în procesul de corupție al fostei prime-doamne a Coreei de Sud, găsit mort în Seul

Un judecător din Coreea de Sud, care săptămâna trecută a pronunțat o decizie importantă într-un dosar de corupție ce o viza pe fosta primă-doamnă a țării, a fost găsit mort miercuri dimineață în incinta Curții de Apel din Seul, au anunțat autoritățile, citate de AFP.

Potrivit poliției, Shin Jong-o a fost descoperit în stare de inconștiență în jurul orei 01:00.

„Shin Jong-o a fost găsit inconştient în jurul orei 01:00 dimineaţa, în incinta Curţii de Apel din Seul”, a declarat pentru AFP un anchetator de la secţia de poliţie Seocho, unul dintre districtele capitalei sud-coreene.

Judecătorul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii au constatat decesul. Autoritățile au precizat că, în acest moment, „nimic nu indică faptul că ar fi vorba de o faptă criminală”.

Deși presa locală a relatat inițial că magistratul ar fi lăsat o scrisoare de adio, poliția a infirmat această informație. Ancheta este în desfășurare, iar familia judecătorului a cerut respectarea intimității.

„Familia, devastată, solicită respectarea vieții sale private”, a transmis poliția.

Luna trecută, Shin Jong-o a prezidat un complet de judecată care a soluționat în apel dosarul fostei prime-doamne a Coreei de Sud, Kim Keon Hee. Instanța a găsit-o vinovată de manipulare a pieței bursiere și corupție și a majorat pedeapsa acesteia de la 20 de luni la patru ani de închisoare.

Instanța de apel a anulat totodată achitarea pronunțată în primă instanță pentru unele capete de acuzare, inclusiv manipularea bursieră.

În motivarea deciziei, judecătorul ar fi apreciat că inculpata „nu şi-a recunoscut vinovăţia şi, dimpotrivă, a recurs constant la scuze”, potrivit presei sud-coreene.

Kim Keon Hee este soția fostului președinte conservator Yoon Suk Yeol, destituit în urma crizei politice generate de tentativa sa eșuată de a impune legea marțială la sfârșitul anului 2024.

Moartea judecătorului survine la scurt timp după unul dintre cele mai mediatizate dosare de corupție din Coreea de Sud, într-un context politic deja tensionat în jurul fostei conduceri de la Seul.

Autoritățile continuă investigațiile, însă până în acest moment nu există indicii oficiale privind implicarea unei alte persoane în deces.