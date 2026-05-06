În cursul lunii mai, în cadrul Ministerului Apărării va fi înființată o unitate de recrutare pentru mercenari din rândul străinilor și al apatrizilor. Acest lucru a fost anunțat de șeful biroului prezidențial, Kirill Budanov.

În cadrul ședinței s-au discutat condițiile de serviciu ale străinilor care sunt deja implicați în apărarea Ucrainei, precum și posibilitățile de continuare a procesului de recrutare. De asemenea, se va prevedea implicarea unor traducători pentru îmbunătățirea comunicării cu militarii străini. Centrul de coordonare din cadrul Ministerului Apărării va acoperi toate etapele procesului de recrutare: căutarea, selecția candidaților, transportul acestora, pregătirea și asigurarea condițiilor necesare pe durata serviciului în Forțele Armate ale Ucrainei sau în Garda Națională.

Potrivit planurilor, pregătirea recruților străini va fi realizată de acele unități militare interesate de completarea efectivelor, inclusiv în funcție de propriile metode și experiență operațională. Anterior, autoritățile au anunțat integrarea legiunilor internaționale în unități de asalt ale forțelor terestre.

Veniturile din „taxa de război” vor fi direcționate către salariile militarilor ucraineni

În paralel, autoritățile de la Kiev pregătesc modificări importante privind utilizarea fondurilor colectate din așa-numitul „impozit de război”. Începând cu 1 ianuarie anul viitor, aceste sume ar urma să fie alocate direct plății salariilor militarilor din Forțele Armate ale Ucrainei.

Informația a fost confirmată de șefa Comisiei pentru buget din Rada Supremă, Roksolana Pidlasa.

În acest scop, parlamentul intenționează să adopte proiectul de lege nr. 15167, posibil chiar la următoarea ședință, programată pentru 12 mai. Documentul prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2027 și până la finalul celui de-al treilea an postbelic, taxa militară să fie redirecționată din bugetul general către un fond special al statului.

Estimările inițiatorilor indică faptul că aproximativ 200 de miliarde de grivne anual ar urma să fie utilizate exclusiv pentru plata remunerațiilor militarilor ucraineni.

„Această măsură are în principal o semnificație politică, întrucât în prezent aproape toate veniturile bugetului general sunt oricum direcționate către apărare”, a explicat Pidlasa, precizând că fondurile acoperă atât salariile militarilor, cât și achiziția de armament.

Ea a adăugat că, după încheierea ostilităților active, alocarea dedicată a acestor fonduri va deveni necesară, în contextul creșterii cheltuielilor non-militare și al unei posibile reduceri a sprijinului internațional.

Rada Supremă a adoptat în a doua lectură proiectul de lege nr. 15110, care prelungește aplicarea taxei militare cu încă trei ani după încheierea războiului. Măsura a fost susținută de 257 de deputați.