Miercuri, 6 Mai 2026
Prejudiciu de peste 12 milioane lei, provocat prin subdeclararea muncii la o firmă de pază

Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit o firmă de pază din județul Iași care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,4 milioane de lei, prin nedeclararea corectă a muncii prestate și a obligațiilor fiscale aferente salariilor angajaților.

Un inspector antifraudă verifică actele unei firme
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit un operator economic din județul Iași care a prejudiciat bugetul general al statului prin prestarea de servicii de pază și protecție fără îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare forței de muncă utilizate.

Verificările efectuate au relevat neconcordanțe majore între volumul activității desfășurate, respectiv numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate și obligațiile fiscale declarate în ceea ce privește veniturile salariale.

Pentru a profita de prevederile legale conform cărora de la data deschiderii procedurii insolvenței, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate, societatea a solicitat la data de 27.08.2024 deschiderea procedurii generale a insolvenţei deși activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 salariaţi asiguraţi până la 264 salariaţi.

Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situației de fapt și nu a pus la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale, precizează ANAF.

În cadrul acțiunii s-a constatat că pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, societatea a utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadă verificată, dar în declarațiile D112 depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals chiar și cu 8 ore lucrate într-o lună. Din verificarea operațiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declarațiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.

Nu a reținut și nu a virat contribuțiile

Astfel, susține ANAF, societatea nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei.

Având în vedere aspectele constatate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii.

Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acțiune inițiate la nivel național care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor s-a realizat pe baza analizei de risc care s-a efectuat prin evaluarea datelor și informațiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce privește obiectivele de pază contractate.

ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici care obțin venituri din prestarea activităților de pază și protecție. ANAF promoveazǎ principiul echitǎții fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat.

