Posesorul unui Ferrari de 38,5 milioane de dolari și-a dezvăluit identitatea: „Este vârful muntelui, ultima piatră infinită a colecției”

Un Ferrari 250 GTO din 1962, vândut pentru 38,5 milioane de dolari, a stabilit un nou record pentru o licitație Mecum și a intrat în colecția celebrului David Lee, unul dintre cei mai importanți colecționari de Ferrari din lume.

Automobilul, singurul exemplar ieșit din uzină în nuanța albă „Bianco Speciale”, se remarcă prin autenticitate: nu a fost supus niciodată unei restaurări majore, fiind doar reîmprospătat ușor cu vopsea de-a lungul decadelor.

Înainte de această tranzacție, Ferrari-ul a făcut parte din colecția lui Jon Shirley, fost președinte Microsoft, care l-a păstrat cu grijă, potrivit italpassion.fr.

David Lee este celebru în lumea pasionaților de Ferrari pentru modul neobișnuit în care își clasifică mașinile: modelele roșii sunt denumite „ketchup”, cele galbene „muștar”, iar celelalte culori intră în categoria „legume”.

Colecția sa include aproximativ 20 de mașini și este evaluată la peste 100 de milioane de dolari.

Licitația de la Mecum Auctions a fost una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu zeci de mașini vândute pentru peste un milion de dolari fiecare.

În timpul adjudecării Ferrari-ului 250 GTO, identitatea cumpărătorului a rămas inițial necunoscută, tranzacția fiind realizată prin intermediul unui telefon, dar câteva zile mai târziu s-a aflat că David Lee este noul proprietar.

Pe rețelele sociale, colecționarul a descris achiziția drept „vârful muntelui” și „ultima piatră a infinitului” în universul Ferrari, subliniind că 250 GTO reprezintă îndeplinirea unui obiectiv de colecție: deținerea unui exemplar legendar, care completează seria celor mai importante supercaruri Ferrari.

„Sunt mândru să fac parte din istoria Ferrari ca cel mai nou custode al acestei capodopere. Colecționez de mult timp și am avut multe obiective. Dar vârful muntelui, ultima piatră infinită a colecției Ferrari este 250 GTO. Sunt umil și onorat că am atins acest obiectiv”, a spus

Deși suma de 38,5 milioane de dolari este record pentru o licitație Mecum, ea rămâne sub recordul absolut pentru un Ferrari 250 GTO, deținut de șasiul 4153GT, vândut în 2013 pentru 52 de milioane de dolari.