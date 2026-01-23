search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Posesorul unui Ferrari de 38,5 milioane de dolari și-a dezvăluit identitatea: „Este vârful muntelui, ultima piatră infinită a colecției”

0
0
Publicat:

Un Ferrari 250 GTO din 1962, vândut pentru 38,5 milioane de dolari, a stabilit un nou record pentru o licitație Mecum și a intrat în colecția celebrului David Lee, unul dintre cei mai importanți colecționari de Ferrari din lume.

Ferrari 250 GTO din 196 FOTO: instagram/David Lee
Ferrari 250 GTO din 196 FOTO: instagram/David Lee

Automobilul, singurul exemplar ieșit din uzină în nuanța albă „Bianco Speciale”, se remarcă prin autenticitate: nu a fost supus niciodată unei restaurări majore, fiind doar reîmprospătat ușor cu vopsea de-a lungul decadelor.

Înainte de această tranzacție, Ferrari-ul a făcut parte din colecția lui Jon Shirley, fost președinte Microsoft, care l-a păstrat cu grijă,  potrivit italpassion.fr.  

David Lee este celebru în lumea pasionaților de Ferrari pentru modul neobișnuit în care își clasifică mașinile: modelele roșii sunt denumite „ketchup”, cele galbene „muștar”, iar celelalte culori intră în categoria „legume”.

Colecția sa include aproximativ 20 de mașini și este evaluată la peste 100 de milioane de dolari.

Licitația de la Mecum Auctions a fost una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu zeci de mașini vândute pentru peste un milion de dolari fiecare.

În timpul adjudecării Ferrari-ului 250 GTO, identitatea cumpărătorului a rămas inițial necunoscută, tranzacția fiind realizată prin intermediul unui telefon, dar câteva zile mai târziu s-a aflat că David Lee este noul proprietar.

Pe rețelele sociale, colecționarul a descris achiziția drept „vârful muntelui” și „ultima piatră a infinitului” în universul Ferrari, subliniind că 250 GTO reprezintă îndeplinirea unui obiectiv de colecție: deținerea unui exemplar legendar, care completează seria celor mai importante supercaruri Ferrari.

„Sunt mândru să fac parte din istoria Ferrari ca cel mai nou custode al acestei capodopere. Colecționez de mult timp și am avut multe obiective. Dar vârful muntelui, ultima piatră infinită a colecției Ferrari este 250 GTO. Sunt umil și onorat că am atins acest obiectiv”, a spus

Deși suma de 38,5 milioane de dolari este record pentru o licitație Mecum, ea rămâne sub recordul absolut pentru un Ferrari 250 GTO, deținut de șasiul 4153GT, vândut în 2013 pentru 52 de milioane de dolari.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Descoperire macabră » Înotător rus dispărut de 6 luni, găsit fără cap și membre
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
prosport.ro
image
Când îți poate calcula ANAF din oficiu CAS și CASS. Procedura explicată
playtech.ro
image
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Noi declarații făcute de unchiul lui Alin. Cum a reușit să-l facă pe unul dintre minori să recunoască teribila faptă: ,,Nicio remușcare”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Schimbarea din funcție a lui Ilie Bolojan. Premierul are răspunsul pregătit
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
IMG 9744 jpeg
Ramona Olaru: „Îmi doresc copii! Cu siguranță voi fi o mamă bună! ‟
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!