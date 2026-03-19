Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
SUA iau în calcul întăriri militare, pe măsură ce războiul cu Iranul intră într-o posibilă nouă fază

Administrația președintelui Donald Trump analizează desfășurarea a mii de militari americani pentru a consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata SUA pregătește posibili pași următori în campania împotriva Iranului, potrivit unui oficial american și a trei surse familiare cu subiectul, citate de Reuters.

Pușcați marini americani în drum spre Iran/FOTO:X

Aceste desfășurări ar putea oferi președintelui opțiuni suplimentare în momentul în care evaluează extinderea operațiunilor americane, războiul cu Iranul aflându-se deja în a treia săptămână.

Printre opțiunile analizate se numără asigurarea tranzitului în siguranță al petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o misiune care ar fi realizată în principal prin forțe aeriene și navale, au precizat sursele. Totuși, securizarea strâmtorii ar putea implica și desfășurarea de trupe americane pe litoralul Iranului, au declarat patru surse, inclusiv doi oficiali americani.

Reuters a acordat surselor anonimat pentru a putea discuta despre planificări militare sensibile.

Trimiterea de forțe terestre pe Insula Kharg

Administrația Trump a discutat, de asemenea, opțiuni privind trimiterea de forțe terestre pe Insula Kharg, principalul hub prin care trec aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, potrivit a trei persoane familiare cu subiectul și a trei oficiali americani. Unul dintre oficiali a declarat că o astfel de operațiune ar fi extrem de riscantă, având în vedere capacitatea Iranului de a lovi insula cu rachete și drone.

Statele Unite au efectuat atacuri asupra unor ținte militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a amenințat anterior că va lovi infrastructura petrolieră critică a acesteia. Având în vedere rolul vital al insulei în economia iraniană, controlul acesteia ar fi probabil considerat o opțiune mai viabilă decât distrugerea ei, susțin experții militari.

Orice utilizare a trupelor terestre americane — chiar și într-o misiune limitată — ar putea implica riscuri politice semnificative pentru Trump, în condițiile în care sprijinul publicului american pentru campania din Iran este redus, iar președintele a promis în campanie că va evita implicarea SUA în noi conflicte în Orientul Mijlociu.

Securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogațit

Oficiali ai administrației discută, de asemenea, posibilitatea desfășurării de forțe americane pentru a securiza stocurile Iranului de uraniu puternic îmbogățit, a precizat una dintre surse.

Sursele nu cred că desfășurarea de forțe terestre în Iran este iminentă, dar au refuzat să ofere detalii privind planificarea operațională. Experții afirmă că misiunea de securizare a stocurilor de uraniu ar fi extrem de complexă și riscantă, chiar și pentru forțele speciale americane.

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat: „Nu a fost luată nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, însă președintele Trump își păstrează în mod înțelept toate opțiunile disponibile.”

Trimiterea pușcașilor marini în Orientul Mijlociu ridică temeri privind o posibilă intervenție terestră în Iran. Variante de scenarii militare

„Președintele este concentrat pe atingerea obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacităților balistice ale Iranului, neutralizarea marinei acestuia, împiedicarea proxilor săi teroriști să destabilizeze regiunea și garantarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară.”

Pentagonul a refuzat să comenteze.

Discuțiile au loc în timp ce armata americană continuă atacurile asupra marinei iraniene, a stocurilor de rachete și drone și a industriei de apărare a țării.

Potrivit unei fișe informative publicate miercuri de Comandamentul Central al SUA, care coordonează aproximativ 50.000 de militari americani în Orientul Mijlociu, au fost efectuate peste 7.800 de lovituri de la începutul războiului, pe 28 februarie, fiind avariate sau distruse peste 120 de nave iraniene.

Pierderi în rândul militarilor americani

Trump a declarat că obiectivele sale depășesc degradarea capacităților militare ale Iranului și pot include asigurarea tranzitului liber prin Strâmtoarea Hormuz și prevenirea dezvoltării unei arme nucleare de către Teheran.

Desfășurarea de forțe terestre ar putea extinde opțiunile președintelui pentru atingerea acestor obiective, dar implică riscuri semnificative. Chiar și fără confruntări directe pe teritoriul Iranului, 13 militari americani au fost uciși până acum în acest conflict, iar aproximativ 200 au fost răniți, majoritatea leziunilor fiind minore, potrivit armatei SUA.

De-a lungul anilor, Trump a criticat implicarea predecesorilor săi în conflicte externe și a promis că va menține Statele Unite în afara războaielor străine. Cu toate acestea, recent a refuzat să excludă posibilitatea trimiterii de trupe la sol în Iran.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că președintele are mai multe opțiuni pentru obținerea materialului nuclear iranian, dar nu a luat încă o decizie privind modul de acțiune.

Într-o declarație scrisă adresată congresmanilor, directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a afirmat miercuri că programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost distrus în urma atacurilor din iunie, iar accesul la instalațiile subterane a fost „acoperit și sigilat cu ciment”.

Sursele au precizat că discuțiile privind întărirea prezenței americane merg dincolo de sosirea săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu a unui grup amfibiu, însoțit de o unitate expediționară de pușcași marini formată din peste 2.000 de militari.

Totuși, una dintre surse a subliniat că armata americană pierde un număr semnificativ de forțe după decizia de a trimite portavionul USS Gerald R. Ford în Grecia pentru mentenanță, în urma unui incendiu la bord.

Trump a oscilat, de asemenea, în privința ideii ca SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz.

După ce inițial a afirmat că Marina americană ar putea escorta navele, el a cerut ulterior altor state să contribuie la menținerea deschisă a acestei rute maritime strategice. În lipsa unui interes semnificativ din partea aliaților, Trump a sugerat miercuri, în mod speculativ, posibilitatea retragerii implicării.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am termina ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care folosesc strâmtoarea — noi nu — să își asume responsabilitatea pentru așa-numita Strâmtoare?”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

