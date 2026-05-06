Tensiuni la Bruxelles. Amenințările lui Trump pun sub semnul întrebării acordul comercial cu UE

Ultima rundă de amenințări cu tarife vamale venită din partea președintelui Donald Trump forțează o confruntare decisivă în interiorul Uniunii Europene. Miza este implementarea acordului comercial transatlantic negociat anul trecut, însă neîncrederea europarlamentarilor față de liderul de la Casa Albă a ajuns la un punct critic.

Negociatorii Parlamentului European, ai guvernelor naționale și ai Comisiei Europene se reunesc miercuri pentru a încerca să depășească un impas profund. Disputa vizează validarea acordului semnat în iulie anul trecut la complexul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoția.

În timp ce marile puteri industriale, în frunte cu Germania și industria sa auto, fac presiuni pentru oficializarea tratatului, o majoritate a legislativului european, dominată de aripa stângă, rămâne sceptică, scrie politico.eu.

„Turnberry este o afacere proastă”

Președintele comisiei de comerț din Parlamentul European, Bernd Lange, susține că avertismentul lansat vineri de Trump — privind impunerea unor tarife de 25% asupra autoturismelor europene — confirmă faptul că președintele american nu este un partener de încredere.

„Am spus de la început și o vom repeta: Turnberry este o afacere proastă și nu o vom aproba pur și simplu,” a declarat Kathleen Van Brempt, vicepreședinte al comisiei de comerț.

Europarlamentarii au impus deja condiții suplimentare stricte: suspendarea acordului dacă SUA amenință integritatea teritorială a UE, încetarea valabilității tratatului înainte de finalul mandatului lui Trump, amânarea implementării până când Washingtonul elimină tarifele pe oțel.

Diplomație sub presiune la Paris și Erevan

Într-o încercare de a detensiona situația, comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič s-a întâlnit marți la Paris cu reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer. Discuțiile, care au durat peste o oră, s-au încheiat fără un rezultat concret. Conform unor surse citate de POLITICO, partea americană a refuzat să retragă amenințarea tarifelor pe automobile.

De la Erevan, unde a participat la un summit UE-Armenia, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la stabilitate: „avem un acord, iar esența acestuia este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea.”

Totuși, pragmatismul Comisiei se lovește de o realitate juridică schimbătoare. În februarie, Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din tarifele inițiale ale lui Trump, șubrezind baza legală a modului în care acesta își poate selecta partenerii comerciali.

Berlin versus Paris

În interiorul blocului comunitar, reacțiile sunt împărțite:

Germania: Cancelarul Friedrich Merz a încercat să tempereze situația, sugerând că dezamăgirea lui Trump față de întârzierea ratificării este, „sincer vorbind, justificată”. Berlinul se opune introducerii oricăror clauze care l-ar putea antagoniza pe președintele american.

Franța: Președintele Emmanuel Macron a adoptat o poziție de mijloc, avertizând că, deși acordurile trebuie onorate, UE are instrumentele necesare pentru a răspunde dacă este amenințată cu noi tarife. „Totul este pe masă,” a declarat liderul de la Élysée.

Spania și Belgia: Aceste state sunt deschise către o „clauză de caducitate” (sunset clause), dar doresc ca aceasta să intre în vigoare doar după ce Trump părăsește funcția.

În absența unui compromis între Parlamentul European și statele membre, viitorul relațiilor comerciale transatlantice rămâne suspendat între pragmatismul economic și o criză acută de încredere politică.