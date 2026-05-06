search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

Tensiuni la Bruxelles. Amenințările lui Trump pun sub semnul întrebării acordul comercial cu UE

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ultima rundă de amenințări cu tarife vamale venită din partea președintelui Donald Trump forțează o confruntare decisivă în interiorul Uniunii Europene. Miza este implementarea acordului comercial transatlantic negociat anul trecut, însă neîncrederea europarlamentarilor față de liderul de la Casa Albă a ajuns la un punct critic.

Europarlamentarii au impus deja condiții suplimentare stricte pentru acordul UE-SUA
Europarlamentarii au impus deja condiții suplimentare stricte pentru acordul UE-SUA

Negociatorii Parlamentului European, ai guvernelor naționale și ai Comisiei Europene se reunesc miercuri pentru a încerca să depășească un impas profund. Disputa vizează validarea acordului semnat în iulie anul trecut la complexul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoția.

În timp ce marile puteri industriale, în frunte cu Germania și industria sa auto, fac presiuni pentru oficializarea tratatului, o majoritate a legislativului european, dominată de aripa stângă, rămâne sceptică, scrie politico.eu.

„Turnberry este o afacere proastă”

Președintele comisiei de comerț din Parlamentul European, Bernd Lange, susține că avertismentul lansat vineri de Trump — privind impunerea unor tarife de 25% asupra autoturismelor europene — confirmă faptul că președintele american nu este un partener de încredere.

„Am spus de la început și o vom repeta: Turnberry este o afacere proastă și nu o vom aproba pur și simplu,” a declarat Kathleen Van Brempt, vicepreședinte al comisiei de comerț.

Europarlamentarii au impus deja condiții suplimentare stricte: suspendarea acordului dacă SUA amenință integritatea teritorială a UE, încetarea valabilității tratatului înainte de finalul mandatului lui Trump, amânarea implementării până când Washingtonul elimină tarifele pe oțel.

Diplomație sub presiune la Paris și Erevan

Într-o încercare de a detensiona situația, comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič s-a întâlnit marți la Paris cu reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer. Discuțiile, care au durat peste o oră, s-au încheiat fără un rezultat concret. Conform unor surse citate de POLITICO, partea americană a refuzat să retragă amenințarea tarifelor pe automobile.

De la Erevan, unde a participat la un summit UE-Armenia, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la stabilitate: „avem un acord, iar esența acestuia este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea.”

Totuși, pragmatismul Comisiei se lovește de o realitate juridică schimbătoare. În februarie, Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din tarifele inițiale ale lui Trump, șubrezind baza legală a modului în care acesta își poate selecta partenerii comerciali.

Berlin versus Paris

În interiorul blocului comunitar, reacțiile sunt împărțite:

Germania: Cancelarul Friedrich Merz a încercat să tempereze situația, sugerând că dezamăgirea lui Trump față de întârzierea ratificării este, „sincer vorbind, justificată”. Berlinul se opune introducerii oricăror clauze care l-ar putea antagoniza pe președintele american.

Franța: Președintele Emmanuel Macron a adoptat o poziție de mijloc, avertizând că, deși acordurile trebuie onorate, UE are instrumentele necesare pentru a răspunde dacă este amenințată cu noi tarife. „Totul este pe masă,” a declarat liderul de la Élysée.

Spania și Belgia: Aceste state sunt deschise către o „clauză de caducitate” (sunset clause), dar doresc ca aceasta să intre în vigoare doar după ce Trump părăsește funcția.

În absența unui compromis între Parlamentul European și statele membre, viitorul relațiilor comerciale transatlantice rămâne suspendat între pragmatismul economic și o criză acută de încredere politică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații așteaptă o implozie în PNL
digi24.ro
image
O țară preferată de români schimbă regulile la all-inclusive. Turiștii vor primi maximum șase băuturi alcoolice pe zi
stirileprotv.ro
image
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare – SURSE
gandul.ro
image
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
fanatik.ro
image
Cât costă cireșele în piețele din Italia, Spania, Germania și Bulgaria comparativ cu România: prețul pentru un kilogram
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Bloomberg: Criza politică din România pune presiune pe leu, cel mai negru scenariu. Cât a ajuns euro miercuri, 6 mai
playtech.ro
image
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
E gata! Real Madrid a spus "DA" pentru transferul lui Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Și-a dat demisia! Nu a mai rezistat!
romaniatv.net
image
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Marina Almășan se pregătește de cea de-a treia nuntă. Unde a greșit, de fapt, în căsnicia cu Victor Socaciu: „Eram ca un gardian!”
click.ro
image
Două zodii primesc „jackpotul” astral la final de săptămână: noroc, bani și vești neașteptat de bune
click.ro
image
Rețeta de maioneză cu usturoi ca la restaurant. E foarte gustoasă și simplu de făcut
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Barbari la Roma (© Rawpixel)
Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”