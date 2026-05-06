Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

O navă a gigantului francez CMA CGM, atacată în Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți

Război în Orientul Mijlociu
Compania franceză de transport maritim CMA CGM a confirmat că portcontainerul său „San Antonio” a fost ținta unui atac marți seară, 5 mai, în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz.

Compania a anunțat că marinarii răniți au fost evacuați FOTO: X Visegrad24
Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, iar nava a suferit avarii semnificative în urma incidentului, potrivit unui comunicat transmis de operatorul maritim și citat de presa internațională.

Nava, care navighează sub pavilion maltez, „a fost vizată în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz”, a precizat grupul CMA CGM.

Compania a anunțat că marinarii răniți au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale.

„Membrii echipajului răniți au fost evacuați și beneficiază de îngrijirile medicale necesare”, a transmis armatorul, precizând că monitorizează îndeaproape situația și rămâne „pe deplin mobilizat alături de echipaj”.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, printre victime s-ar afla mai mulți cetățeni filipinezi care făceau parte din echipajul navei.

Primele evaluări indică faptul că portcontainerul ar fi fost lovit de un proiectil, existând suspiciuni că ar putea fi vorba despre o rachetă de croazieră lansată de la sol.

Tensiuni explozive în Strâmtoarea Ormuz

Atacul are loc într-un context de maximă tensiune în regiune, după escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume, fiind ruta prin care circulă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel global.

De la declanșarea ostilităților, traficul comercial din zonă s-a redus drastic, numeroase companii maritime suspendând tranzitul din motive de securitate.

„Proiectul Libertatea”, suspendat după atac

Incidentul vine la scurt timp după lansarea de către administrația Trump a „Proiectului Libertatea” (Project Freedom), un coridor de securitate destinat escortării navelor comerciale blocate în Golf și facilitării traversării prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz.

Cu toate acestea, chiar și navele care s-au conformat noului sistem de protecție au continuat să fie expuse riscurilor.

Recent, președintele Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a operațiunii.

Liderul american a invocat solicitările venite din partea Pakistanului și a altor state implicate în mediere, precum și progresele înregistrate în negocierile cu Iranul.

„Pe baza cererii Pakistanului și a altor țări (...) am convenit reciproc că, în timp ce blocada va rămâne pe deplin în vigoare, Proiectul Libertatea va fi întrerupt pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă acordul (cu Iranul) poate fi finalizat”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

