BMW X7 închiriat, scos la vânzare. Schema prin care doi tineri din Vaslui au încercat să câștige bani în R. Moldova

Doi tineri din Vaslui au fost condamnați la aproape șase ani de închisoare și o amendă de până la 117.000 de lei românești după ce au închiriat un BMW X7 pe care au încercat să-l vândă în Republica Moldova.

Potrivit reprezentanților Procuratura Generală (PG) de la Chișinău, tentativa de escrocherie a fost comisă la data de 16 februarie 2026. Conform probelor, cei doi indivizi ar fi „încheiat un contract de locațiune pentru transmiterea temporară în folosință a automobilului, asumându-și obligația de a-l restitui până la data de 22 februarie 2026”.

Mai mult, aceștia au încercat să vândă automobilul pentru suma de 16.000 de euro, adică de peste trei ori mai mică decât valoarea reală a acestuia.

„La data de 18 februarie 2026, participanții s-au deplasat în municipiul Chișinău pentru finalizarea tranzacției și încasarea sumei convenite, însă acțiunile acestora au fost întrerupte de organele de poliție înainte de consumarea infracțiunii”, au precizat procurorii.

Cei doi au fost reținuți de structurile judiciare moldovene după ce persoana care urma să cumpere autoturismul a alertat autoritățile.

„Persoana care urma să procure automobilul a declarat organelor de drept că i s-a părut suspect de mică suma propusă de vânzători. Totodată, aceștia i-au recunoscut proveniența ilegală a bunului, dar l-au asigurat că «au mai făcut așa în alte state ale Uniunii Europene fără a avea probleme». Vânzătorii i-au sugerat, de asemenea, să înlăture sistemul de monitorizare GPS pentru a nu fi identificat de proprietar. Bărbatul a decis să anunțe poliția. Potrivit raportului de evaluare întocmit ulterior, valoarea reală a automobilului depășea 60.000 de euro”, au mai menționat reprezentanții PG.

Pedeapsa tinerilor

Inculpații și-au recunoscut vinovăția.

,,Unul din inculpați, în vârstă de 23 de ani, a fost sancționat cu 5 ani și 6 luni de închisoare, cu amendă în mărime de 450 000 lei. Cel de al doilea inculpat, în vârstă de 27 de ani, a fost sancționat, la rândul său, cu 5 ani și 4 luni de închisoare, cu amendă în mărime de 400 000 lei. Aceștia urmează a fi expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova după executarea pedepselor”, au detaliat procurorii moldoveni.

Iar sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.