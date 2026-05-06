Ioan Andone nu-l consideră pe Gică Hagi cel mai mare fotbalist din istoria României. Cei doi au fost colegi la echipa națională

Ajuns la 66 de ani, Ioan Andone, fost antrenor și jucător la Dinamo, și-a spus părerea despre care fotbalist dintre Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gică Hagi a fost „cel mai mare din istoria României”.

„Contra lui Dobrin n-am jucat... sau ba da, cred că într-un amical, când era el pe la Târgoviște. Da, un amical am jucat sigur împotriva lui, când eram junior, și m-a băgat nea Mircea 30 de minute.

Pe Ilie Balaci l-am avut coleg la națională, l-am avut și adversar, când jucam la Dinamo, l-am avut și coleg la Dinamo!

Cu Gică am fost coleg la națională... el după '90 a explodat, a fost la Real, la Barcelona... la Galatasaray să stai 5 ani, e ceva!

După performanțe, e Gică, meciuri jucate, goluri, a prins turnee finale multe. Pentru mine, cel mai mare rămâne Ilie Balaci. L-am avut coleg și la națională, l-am avut și adversar, am fost colegi și la Dinamo. Din păcate, s-a accidentat devreme”, a spus „„Ando” pentru Gsp.

Hagi și Andone au evoluat împreună la Campionatul Mondial de fotbal din Italia 1990, dar au fost și adversari, în derby-urile Steaua-Dinamo.