Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Video Șoc energetic global: Qatar ia în calcul forța majoră și ar putea opri livrările de gaze către Europa și Asia

Război în Orientul Mijlociu
Qatar se confruntă cu una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, după ce atacuri asupra infrastructurii sale de gaze au redus semnificativ capacitatea de producție. Autoritățile iau în calcul suspendarea livrărilor către mai multe state, inclusiv din Europa și Asia.

Qatar ar putea întrerupe livrările de gaze către Italia, Belgia FOTO: Shutterstock

Potrivit Reuters, Qatar ar putea fi nevoit să reducă semnificativ livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) către state importante precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, după ce atacuri atribuite Iranului au afectat grav infrastructura energetică a țării.

Compania de stat QatarEnergy ia în calcul chiar declararea forței majore în contractele pe termen lung.

Directorul executiv al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a explicat că două din cele 14 unități de producție GNL au fost scoase din funcțiune, alături de una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichide.

În total, capacitatea de producție a fost redusă cu aproximativ 17%, într-un moment critic pentru piața globală a gazelor.

Unitățile afectate asigurau circa 12,8 milioane de tone de GNL anual, iar reluarea activității ar putea dura între trei și cinci ani, în funcție de situația de securitate și de complexitatea reparațiilor. Impactul financiar este major: pierderile sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari pe an, unul dintre cele mai severe șocuri din istoria companiei.

În acest context, QatarEnergy ar putea fi nevoită să își revizuiască obligațiile contractuale față de clienții internaționali. Invocarea clauzei de forță majoră ar permite suspendarea livrărilor pe perioade extinse, dacă situația nu se stabilizează.

Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de GNL la nivel mondial, a fost până acum un furnizor de încredere pentru Europa și Asia, mai ales în contextul reconfigurării pieței energetice globale. Perturbările actuale riscă însă să afecteze serios echilibrul aprovizionării.

Pe lângă GNL, atacurile au lovit și alte segmente de producție, inclusiv condensatul, gazul petrolier lichefiat, heliul, nafta și sulful, ceea ce indică o afectare extinsă a întregului complex industrial.

Reluarea completă a operațiunilor depinde de evoluția situației de securitate din regiune, a subliniat al-Kaabi, avertizând că producția nu poate reveni la normal cât timp tensiunile persistă.

Instalațiile afectate fac parte din proiecte în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, dezvoltate în parteneriat cu companii internaționale, inclusiv gigantul american ExxonMobil.

