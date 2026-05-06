Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Ludovic Orban spune că social-democrații trebuie să își asume guvernarea „cu AUR sau cu cine vor ei”. Critici la adresa PSD: „partid de sorginte comunistă”

Președintele Nicușor Dan nu ar trebui să încredințeze formarea unui nou guvern unei coaliții în care să intre PSD, susține președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban. El a mai afirmat că social-democrații nu pot fi considerați un partid proeuropean sau prooccidental. În opinia lui, soluția constituțională este ca PSD să își asume direct guvernarea, având în vedere că formațiunea a inițiat și susținut moțiunea.

FOTO: Inquam Photos/Mălina Norocea
Fostul premier Ludovic Orban a afirmat că responsabilitatea desemnării viitorului prim-ministru revine șefului statului, însă acesta trebuie să țină cont de noua realitate parlamentară creată după căderea Guvernului.

„Rolul președintelui în procedura de învestire a guvernului este un rol important, pentru că până la urmă, președintele, după ce organizează consultări cu partidele parlamentare, desemnează persoana care ocupă poziția de premier, urmând ca premierul să își formeze guvernul, programul de guvernare, să ceară votul de încredere al Parlamentului. Ca să zicem așa, mingea este la Nicușor Dan în momentul de față”, a declarat Ludovic Orban, într-o intervenție la Digi24.

Acesta a susținut că moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR a rupt definitiv orice posibilitate de colaborare între social-democrați și partidele de dreapta.

Potrivit lui Orban, atât USR, cât și PNL au transmis deja că nu mai sunt dispuse să guverneze alături de PSD.

„Dacă analizăm ce s-a întâmplat, criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și cu ceilalți actori nefrecventabili din Parlament, practic a rupt orice punte între PSD, pe de o parte, și Partidul Național Liberal și USR pe de alta. De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare. Și PNL a luat o decizie similară”, a afirmat fostul premier.

Ludovic Orban a criticat PSD, despre care a spus că nu poate fi încadrat în zona partidelor democratice occidentale.

„PSD nu este un partid proeuropean, prooccidental, prodemocratic. PSD este un partid retrograd, de sorginte comunistă, corupt până măduva oaselor și care a criticat toate reformele în actuala coaliție, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în parlament cu AUR”, a declarat acesta.

În opinia fostului premier, soluția constituțională este ca PSD să își asume direct guvernarea, având în vedere că formațiunea a inițiat și susținut moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului.

„PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR, a reușit să demită guvernul, demonstrănd că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspundere a guvernării. Da, cu AUR, sau cu cine vor ei”, a spus Orban.

Acesta a precizat că președintele ar trebui să desemneze un premier din partea PSD, iar dacă social-democrații nu reușesc să obțină votul de învestitură în Parlament, mandatul ar putea reveni ulterior unei coaliții formate din PNL, USR și UDMR.

„Dacă nu e în stare să formeze guvernul PSD, lucru de care eu sunt aproape sigur - că PSD nu va fi capabil să obțină majoritatea pentru investirea unui guvern - atunci poate să-i dea din nou mandatul unei coaliții PNL-USR-UDMR, pentru că la al 2-lea vot parlamentarii judecă altfel decât la primul vot de investitură”, a explicat fostul lider liberal.

Totodată, Orban s-a declarat sceptic în privința posibilității ca PSD să formeze o majoritate împreună cu UDMR, parlamentari din PNL și alte grupuri parlamentare.

„Nu mi se pare posibil, iar eu cred că sigur a existat o diferență de opinii exprimate de unii liber reprezentanți din PNL, gen Predoiu, Alina Ghorghiu, Thuma, Toma Petcu, dar nu cred că ei ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

„PSD are posibilitatea să se asocieze cu AUR, pentru că au depus împreună moțiunea de cenzură și și-au asumat integral acel demers”, a concluzionat Ludovic Orban.

Fostul lider liberal Ludovic Orban vine miercuri, 6 mai, de la ora 13.00, la Interviurile Adevărul, unde va discuta despre criza politică și despre scenarii privind viitorul guvernării.

Invitat la Interviurile Adevărul, fostul președinte PNL va discuta despre perioada pe care o traversează România din punct de vedere al politicii interne, după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

