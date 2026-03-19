Rusia, avertisment pentru NATO: participarea la misiunea din Strâmtoarea Ormuz înseamnă intrarea directă în conflict

Ministerul rus de Externe a transmis joi, un avertisment ferm cu privire la inițiativa Statelor Unite de a forma o coaliție navală pentru securizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, susținând că orice stat care se alătură acestui demers riscă să fie considerat parte implicată direct în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit declarațiilor făcute de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, Moscova își menține poziția conform căreia problema navigației în zonă trebuie rezolvată exclusiv prin dialog și negocieri internaționale.

Oficialul rus subliniat că orice țară care se alătură coaliției propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz devine „parte în conflictul din Orientul Mijlociu și complice a americanilor și israelienilor în agresiunea împotriva Iranului”.

Rusia continuă să critice intervențiile militare ale Washingtonului și Tel Avivului, pe care le consideră nejustificate și lipsite de provocare directă, insistând asupra necesității încetării imediate a ostilităților și reluării canalelor diplomatice.

Reamtim că președintele Donald Trump a cerut aliaților să trimită nave militare pentru a asigura tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz – o rută strategică pe unde, înainte de izbucnirea conflictului, circula aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Cu toate acestea, majoritatea statelor aliate au refuzat până în prezent să participe la această operațiune.

Situația din regiune s-a deteriorat semnificativ după ce Iranul, vizat de atacuri americane și israeliene începând cu 28 februarie, a blocat practic traficul maritim în zonă.

În paralel, Teheranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor țări din regiune care găzduiesc baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a declarat că Iranul își va continua acțiunile militare, invocând dreptul la autoapărare.