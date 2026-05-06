Fostul lider liberal Ludovic Orban vine, miercuri, 6 mai, de la ora 13.00, la Interviurile Adevărul, unde va discuta despre criza politică și despre scenarii privind viitorul guvernării.

Invitat la Interviurile Adevărul, fostul președinte PNL va discuta despre perioada pe care o traversează România din punct de vedere al politicii interne, după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

Ludovic Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020, a condus Camera Deputaților în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021 și a fost președinte PNL în perioada 2017-2021. A pierdut conducerea partidului în Congresul din 2021, părăsindu-l în urma unui conflict intern. Apoi a înființat Forța Dreptei, plecând cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.

Acesta a făcut parte dintre cei 20 de consilieri prezidențiali numiți de președintele Nicușor Dan. În luna noiembrie, însă, șeful statului a semnat decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban.

Administraţia Prezidenţială a precizat la acea vreme că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban "au decis de comun acord încheierea colaborării". Ulterior, Ludovic Orban a afirmat, într-o conferinţă de presă, că eliberarea sa din funcţie s-a produs la iniţiativa şefului statului, după o singură discuţie pe care a avut-o cu acesta într-un "oarecare" nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Înainte de votul de marți pe moțiunea de cenzură, Ludovic Orban, în prezent lider al partidului Forța Dreptei, a afirmat că liberalii se află în fața unei decizii decisive și a avertizat că o eventuală renunțare la premierul Ilie Bolojan ar reprezenta o lovitură majoră pentru formațiune.

Fostul președinte al PNL a explicat că partidul are, în opinia sa, doar două variante: fie rămâne consecvent deciziei de a nu guverna alături de PSD și trece în opoziție dacă social-democrații revendică funcția de premier, fie reface coaliția cu PSD acceptând un prim-ministru agreat de aceștia.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.