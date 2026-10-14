Femeia care mănâncă în restaurante și doarme la hotel fără să plătească. Are peste 300 de reclamații, iar patronii îi afișează fotografia

O femeie este acuzată că mănâncă în restaurante și se cazează la hoteluri fără să plătească. Cu peste 300 de reclamații acumulate de-a lungul timpului, aceasta a ajuns atât de cunoscută printre comercianți, încât unii patroni au decis să-i afișeze fotografia în localuri, pentru a-și avertiza colegii.

Femeia care mănâncă în restaurante și doarme la hotel fără să plătească Foto: FB

Femeia în vârstă de 57 de ani a folosit diverse metode pentru a evita plata, inclusiv nume diferite și carduri bancare nevalide. Potrivit presei italiene, aceasta a fost semnalată în repetate rânduri în mai multe zone din nord-estul Italiei.

În ultima perioadă, noi incidente au fost raportate în zona dintre Bressanone și Vipiteno, unde proprietarii unor unități de alimentație publică și de cazare au ajuns să ia măsuri pentru a preveni alte situații similare.

Două reclamații noi într-un singur oraș

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc într-un restaurant din Bressanone. Italianca era în stare de ebrietate și a refuzat să achite o notă de plată de 60 de euro, susținând că nu are nici bani, nici documente asupra sa.

Proprietara restaurantului a depus o plângere, iar femeia a fost reclamată pentru insolvență frauduloasă și sancționată pentru starea evidentă de ebrietate, potrivit relatărilor din presa locală.

Câteva zile mai târziu, un incident asemănător a avut loc la un hotel din același oraș. Femeia a rezervat un sejur de două nopți folosind date personale care nu îi aparțineau și a prezentat un card de credit nevalid.

La finalul șederii, aceasta a refuzat să achite integral costul cazării. În urma intervenției poliției, a fost depusă o nouă plângere, de această dată pentru insolvență frauduloasă și uzurpare de identitate.

Femeia părăsește hotelul fără să plătească Foto: FB

Scandal într-un restaurant din Trento

Un alt episod a avut loc la sfârșitul lunii august, la restaurantul Zushi din Trento. Femeia a comandat mâncare și băuturi în valoare de peste 100 de euro, însă, în momentul în care a venit nota de plată, a refuzat să achite suma.

Discuția cu angajații restaurantului a degenerat rapid într-o altercație. În timpul conflictului, femeia a adresat insulte și altor clienți aflați în local.

Situația a impus intervenția forțelor de ordine, iar în urma incidentului a fost depusă o nouă plângere.

Patronii au ajuns să-i afișeze fotografia

De-a lungul timpului, femeia a fost implicată în numeroase incidente similare, semnalate în restaurante, hoteluri și pensiuni din nordul Italiei.

Numărul reclamațiilor a depășit 300, potrivit informațiilor publicate de presa italiană. Repetarea acestor situații i-a determinat pe unii proprietari să recurgă la o metodă neobișnuită pentru a-și avertiza colegii: afișarea fotografiei femeii în interiorul localurilor.

Astfel, comercianții speră să prevină noi incidente și să evite situațiile în care clienții beneficiază de servicii fără să achite contravaloarea acestora.