 Extrema dreaptă prinde curaj în Europa. Violențe în Marea Britanie. Poliția a folosit bastoane și spray lacrimogen | adevarul.ro
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Video Extrema dreaptă prinde curaj în Europa. Violențe în Marea Britanie. Poliția a folosit bastoane și spray lacrimogen

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Poliția britanică a folosit bastoane și spray lacrimogen pentru a dispersa sute de protestatari mascați care au participat, duminică seară, la o manifestație împotriva migranților ajunși în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici. Incidentele au avut loc la Portsmouth, în comitatul Hampshire, iar autoritățile au anunțat că mai mulți polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor.

Poliția a folosit bastoane și spray lacrimogen la Portsmouth
Poliția a folosit bastoane și spray lacrimogen la Portsmouth Foto: Captură Video / Youtube

Ministrul britanic pentru Poliție, Sarah Jones, a condamnat grupările de extremă dreapta implicate în proteste, acuzându-le că au alimentat „rasismul și huliganismul”. Potrivit autorităților, forțele de ordine au fost nevoite să intervină după ce situația a devenit violentă, notează The Guardian. 

„Poliția din Hampshire și Insula Wight, cu sprijinul altor forțe din regiune, a folosit un ordin de dispersare pentru a garanta siguranța publică, iar polițiștii au fost nevoiți să folosească bastoane și spray Pava pentru a menține ordinea în fața unor acte de agresiune”, a declarat Sarah Jones în fața parlamentarilor.

Protestatari cu cagule, confruntări cu poliția

Aproximativ 200 de persoane s-au adunat duminică seară la Portsmouth, după ce în zonă au ajuns circa 120 de solicitanți de azil transportați la țărm în urma unei traversări a Canalului Mânecii.

Mai mulți protestatari purtau haine negre și cagule. Imaginile de la fața locului au surprins confruntări cu polițiștii echipați pentru intervenții în mulțime, care au folosit scuturi pentru a-i ține pe manifestanți la distanță.

Unii dintre protestatari au scandat mesaje prin care cereau trimiterea migranților înapoi. Manifestanții au susținut că vor împiedica persoanele ajunse pe teritoriul britanic să părăsească zona portului.

Autoritățile din Hampshire și Insula Wight au deschis o anchetă pentru a stabili dacă au fost comise agresiuni asupra polițiștilor și acte de distrugere.

Spencer Wragg, președintele Federației Poliției din Hampshire, a declarat că unul dintre agenții răniți era un polițist aflat la început de carieră, care terminase pregătirea cu doar trei zile înainte.

„Scenele din acea zonă a orașului Portsmouth nu au fost proteste, deloc. Era clar că unii oameni intenționau să provoace dezordine și să-și verse frustrările”, a afirmat Wragg.

O nouă rută pentru ambarcațiunile cu migranți

Incidentul de la Portsmouth a avut loc la o zi după un alt protest organizat în Dover, unde persoane îmbrăcate în negru și purtând cagule au blocat timp de mai multe ore drumurile din apropierea portului.

Cele două manifestații au fost asociate cu activistul de extremă dreapta Daniel Thomas, cunoscut și sub numele de Danny Tommo. Acesta este apropiat de Tommy Robinson, figura britanică anti-islamică al cărei nume real este Stephen Yaxley-Lennon.

Thomas a afirmat că a organizat protestul de la Portsmouth, după ce anterior fusese implicat în manifestația din Dover.

Protestele au izbucnit după sosirea unei ambarcațiuni de mari dimensiuni, descrisă drept o „mega-barca pneumatică”, care plecase de pe coasta Normandiei și se aflase pe mare aproximativ 10 ore.

Aproximativ 120 de persoane care solicită azil au fost aduse la țărm în Hampshire. Sosirea lor a atras atenția autorităților deoarece punctul de debarcare s-a aflat mai la vest decât în cazul majorității traversărilor recente ale Canalului Mânecii.

Oficialii britanici se tem că rețelele de trafic de persoane încep să folosească noi trasee, pe măsură ce își extind activitatea către alte zone ale coastei sudice a Angliei.

Datele Ministerului britanic de Interne arată că, numai duminică, opt ambarcațiuni au ajuns în Regatul Unit după traversarea Canalului Mânecii, transportând în total 625 de persoane.

Guvernul, criticat pentru modul în care a gestionat protestele

Violențele de la Portsmouth și blocarea portului din Dover au generat întrebări în Parlament cu privire la modul în care poliția a gestionat situația și dacă autoritățile dispuneau din timp de informații despre proteste.

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Deputatul laburist Mike Tapp, reprezentant al circumscripției Dover și fost ministru în Ministerul de Interne, a întrebat de ce poliția nu a cunoscut planurile de blocare a portului.

„Vă rog să vă asigurați că informațiile de care dispun autoritățile sunt suficient de solide pentru ca poliția să poată reacționa corespunzător la incidentele viitoare”, a transmis acesta.

Și liberal-democratul Max Wilkinson, purtător de cuvânt pentru Ministerul de Interne, a cerut explicații.

„Cum se face că huliganii de extremă dreapta, purtând cagule, au putut închide cel mai aglomerat port din Marea Britanie fără ca poliția să primească informații în prealabil? Și cum se face că, în seara următoare, un grup aparent separat, dar cu unele elemente comune, a reușit să blocheze un alt loc?”, a întrebat Wilkinson.

Sarah Jones a recunoscut că există o legătură între cele două situații în ceea ce privește activitatea online și a spus că autoritățile vor analiza modul în care au fost gestionate incidentele.

„Există o suprapunere în ceea ce privește activitatea online”, a afirmat ministrul, precizând că guvernul va analiza lecțiile care pot fi învățate în urma evenimentelor.

Premierul britanic: „Trebuie să contracarăm frica prin speranță”

Premierul Andy Burnham a abordat, la rândul său, problema în cadrul unei reuniuni cu parlamentarii laburiști. El a susținut că partidul trebuie să răspundă climatului de tensiune printr-un discurs bazat pe speranță și optimism.

„Avem o oportunitate fantastică de a schimba această țară în bine. Intrăm în toamnă cu multă energie și cu un pas înainte”, le-ar fi transmis Burnham parlamentarilor.

Premierul a avertizat însă că tensiunile sociale trebuie împiedicate să se transforme într-o formă de politică bazată pe ură.

„Sunt multe lucruri în joc și este nevoie să contracarăm frica prin pozitivitate și speranță. Avem o responsabilitate în vremurile în care trăim. Este o responsabilitate solemnă să împiedicăm politica otrăvită să pătrundă pe străzile noastre”, a declarat el.

Burnham a adăugat că Marea Britanie nu va accepta rasismul în comunitățile sale și că guvernul trebuie să promoveze ideea de echitate și justiție.

Ar putea fi interzise cagulele la proteste

După rănirea polițiștilor, surse guvernamentale citate de presa britanică au indicat că autoritățile ar putea lua în calcul interzicerea acoperirii feței la viitoarele manifestații anti-migrație.

În baza legislației britanice privind criminalitatea și poliția, poliția din Hampshire ar putea solicita măsuri care să împiedice participanții la proteste să își ascundă identitatea.

Pe rețelele sociale au apărut deja informații despre o posibilă demonstrație programată pentru sâmbătă de un grup numit Portsmouth Patriots. Poliția din Hampshire a fost solicitată să ofere un punct de vedere.

Nick Lowles, directorul organizației Hope Not Hate, care monitorizează activitatea extremei drepte din Marea Britanie, a criticat ferm manifestațiile.

„Avem diferite modalități prin care ne putem exprima protestul. Nu ieșim în stradă. Nu dăm foc caselor oamenilor. Nu provocăm probleme și nu amenințăm că ne vom bate cu poliția”, a spus el.

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Donna Jones, comisarul pentru poliție și criminalitate din Hampshire și Insula Wight, a avertizat că sudul Angliei nu este pregătit pentru o eventuală creștere a numărului de sosiri ale migranților.

Ea a susținut că Portsmouth și alte localități din zonă „nu sunt pregătite” să gestioneze astfel de sosiri și a avertizat că extinderea rutelor folosite de traficanții de persoane ar putea reprezenta o problemă majoră pentru autorități.

Daniel Thomas, mesaj către Reform UK

Daniel Thomas a intrat și într-o confruntare publică cu Zia Yusuf, purtătorul de cuvânt al partidului Reform UK pentru afaceri interne.

Thomas a susținut că gruparea Patriot Platform, pe care o conduce, ar putea aduce voturi din rândul clasei muncitoare pentru Reform UK. În același timp, el l-a criticat pe Nigel Farage după ce liderul partidului a condamnat manifestanții din Dover pentru faptul că purtau cagule.

„Înțeleg că Nigel va fi într-o zi prim-ministru și înțeleg că trebuie să stabilească un anumit standard, ceea ce înseamnă că nu poate pur și simplu să iasă și să spună că totul este grozav și că acești oameni sunt fantastici. Dar Nigel trebuie să fie foarte atent la cuvintele sale”, a declarat Thomas.

Zia Yusuf a spus că va transmite mai departe mesajul activistului și a susținut că este important ca nemulțumirile oamenilor să fie ascultate.

„Cred că este important să ascultăm oamenii. El și-a exprimat punctele de vedere în mod respectuos”, a afirmat Yusuf.

Evenimentele de la Dover și Portsmouth au intensificat astfel dezbaterea din Marea Britanie privind migrația, securitatea la frontiere și modul în care autoritățile trebuie să răspundă manifestațiilor organizate de grupări de extremă dreapta.

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