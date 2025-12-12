search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Explozii și incendii la Odesa, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice. 90.000 de ucraineni , fără curent electric

Război în Ucraina
Rusia a lansat un atac nocturn cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, provocând incendii și pene de curent, pe fondul intensificării acțiunilor asupra sistemului energetic ucrainean în prag de iarnă.

Rusia au lansat drone asupra infrasctructurii energetice din Odesa. FOTO: X/antoninaodessa
Noaptea de joi spre vineri a adus un nou val de atacuri asupra Ucrainei, după ce Rusia a vizat infrastructura energetică din regiunea Odesa, situată în sudul țării. Exploziile au provocat incendii și pene de curent în mai multe localități, inclusiv în apropierea principalelor porturi maritime.

Guvernatorul regional, Oleg Kiper, a transmis pe Telegram că mai multe zone au rămas fără electricitate, în timp ce serviciile de urgență intervin pentru stingerea focarelor și pentru restabilirea energiei electrice.

Atacurile nocturne fac parte dintr-o strategie mai amplă de intensificare a bombardamentelor asupra sectorului energetic și a utilităților din Ucraina, pe măsură ce temperaturile scad și iarna se apropie.

Cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, a anunțat că una dintre stațiile sale și o altă instalație aparținând unei alte firme au fost afectate de atac,şi că, deși curentul a fost restabilit pentru aproximativ 40.000 de clienți, aproape 90.000 de persoane rămân în continuare fără electricitate.

Atacuri similare au fost raportate și joi, 4 decembrie, în regiunile Herson și Odesa, unde zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică și căldură, demonstrând intensificarea campaniei Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei.

Rusia anunţă şi ea răniţi în Tver

În replică, Rusia a raportat, la rândul său, un atac cu drone din partea Ucrainei asupra orașului Tver, situat la aproximativ 180 de kilometri nord-vest de Moscova, unde șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite şi a fost parţial avariată o clădire rezidențială.

Guvernatorul regional interimar, Vitali Koroliov, a precizat pe Telegram că resturile unei drone au cauzat un incendiu într-un apartament și au spart ferestrele altor locuințe, necesitând evacuarea a aproximativ 20 de persoane.

Agerpres citează agenţiile internaţionale care aspun că autoritățile ruse au raportat că au doborât peste 300 de drone ucrainene în cursul nopții de joi spre vineri, în cursul unuia dintre cele mai mari atacuri aeriene ale Ucrainei asupra teritoriului rus, care au provocat, de asemenea, perturbări semnificative pe aeroporturile din Moscova.

