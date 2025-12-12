Analist de politică externă: „Putin vrea ca NATO să revină la frontiera din 1997”. În cazul unui război, România va fi în prima linie

Foștii consilieri prezidențiali Iulian Fota și Cristian Diaconescu au avertizat că trebuie luat tot mai în serios scenariul în care Rusia nu se va opri doar la teritoriile ucrainene și va testa în viitor solidaritatea NATO.

Iulian Fota a declarat la Antena 3 CNN că Rusia va încerca să redeseneze harta securității europene, astfel încât să ne întoarcem înainte de anul 1997, când statele din Europa Centrală și de Est nu făceau parte din NATO.

„Rușii ne-au spus încă din vara anului 2021 că ei vor nu numai Ucraina, ei vor să fie discutată toată situația de securitate din Europa Centrală și de Est, au avut pretenții maximale și atunci, NATO să se retragă la linia din 1997 și presupun că în continuare, în dialogul cu SUA vor să construiască reguli noi de securitate în Europa Centrală. Nu au avut nicio sfială să spună că vor finlandizarea Europei Centrale, fără americani pe teritoriu, fără francezi pe teritoriu, fără cantități mari de armament occidental. Tot ce se discută zilele astea are importanță directă pentru noi. Frica mea e că în aceste zile, în aceste săptămâni se hotărăște și soarta noastră”, a precizat Iulian Fota, fost consilier prezidenția și analist de politică externă.

Fota a atras atenția, în legătură cu discuțiile despre planul de pace propus de Donald Trump, că nu este clar dacă se va ajunge la un acord în urma discuțiilor, pentru că în continuare Rusia are pretenții maximale.

„Noi încă nu știm lucrul ăsta. Donald Trump a dat niște declarații îngrijorătoare, dar știm cum e Donald Trump, uneori spune lucruri care nu se confirmă în realitate. Deci rămâne să vedem ce rămâne din Ucraina, după aceste negocieri”.

Cristian Diaconescu: Ce e destul de sigur e testarea solidarității NATO

La rândul său, fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu a sus că Rusia ar putea să extindă conflictul din Ucraina. El a avertizat că mesajul lui Mark Rutte, șeful NATO, despre perspectiva unui nou război de amploare, ar trebui luat în serios:

„Aș lua extrem de serios avertismentul lui Mark Rutte. Nu glumește, nu face declarații pentru a genera emoții, este extrem de pragmatic. O astfel de declarație ar trebui să apară pe toate gardurile și pe toate locurile de afișare electorală din statele NATO, inclusiv din România. Este o declarație care generează un nivel de așteptare extrem de preocupant”.

Cristian Diaconescu a spus că dacă războiul din Ucraina se prelungește, este posibil ca Rusia să testeze Articolul 5 al alianței.