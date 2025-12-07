Partizanii ucraineni ar putea lovi o posibilă nouă țintă strategică în apropiere de Moscova: centrala care alimentează inclusiv centrul GRU

Apărătorii ucraineni ar putea îndeplini simultan mai multe sarcini militare – de la afectarea capacităților de informații ale Rusiei, până la lovirea complexului militar-industrial și a infrastructurii spațiale – în cazul unui atac asupra unei centrale termice din regiunea Moscovei.

Pe 6 decembrie, agenți ai mișcării partizane ATESH au semnalat drept posibilă țintă centrala termică Mytișci (șoseaua Volkovskoye, nr. 35, Mytișci), una dintre cele mai importante instalații energetice din zona capitalei ruse. Fotografiile și coordonatele obiectivului au fost publicate pe canalul de Telegram al grupării.

Conform partizanilor, centrala asigură alimentarea cu energie pentru mai multe instituții militare critice, printre care Baza Centrală de Înarmament a Marinei, Centrul de Radioemisie 113 al GRU, Arsenalul 59 al GRAU, dar și Institutul de Cercetare al Sistemelor Spațiale A.A. Maksimov. De asemenea, energia produsă aici este folosită de Corporația pentru Armament cu Rachete Tactice, un element-cheie al industriei de rachete a Rusiei, relatează dialog.ua.

Reprezentanții ATESH susțin că, în cazul unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra acestui obiectiv energetic, zonele rezidențiale nu ar rămâne fără curent, fiind vorba în principal despre o infrastructură cu destinație militară.

Toate informațiile colectate au fost transmise către Forțele de Apărare ale Ucrainei, ceea ce – potrivit partizanilor – ar crește probabilitatea unei lovituri iminente cu rachete cu rază lungă Flamingo sau drone asupra regiunii Moscova.

În scenariul unei astfel de operațiuni, centrele de comunicații specializate din capitala Rusiei ar putea fi puse „la pământ”, iar complexul militar-industrial ar funcționa cu întreruperi.