Foto Rusia a lansat o ploaie de rachete și drone asupra Ucrainei. O gară din regiunea Kiev a ars complet. Polonia a ridicat avioane de vănătoare

Rusia a efectuat un amplu atac, în noaptea de sâmbătă spre duminică dimineața, lansând 704 drone și rachete și declanșând alerte de raid aerian în toată Ucraina. Cel puțin trei persoane au fost rănite în regiunea Kiev, au declarat oficialii, relatează Kyiv Post.

Rusia a lansat 51 de rachete și 653 de drone, majoritatea Shahed și Gerbera. Rusia a lovit Ucraina cu rachete hipersonice Kinjal, 34 de rachete de croazieră și 14 rachete balistice.

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât sau neutralizat 615 de proiectile, între 585 de drone, 29 de rachete de croazieră și o rachetă balistică. 29 de locații au fost lovite, 60 de drone atingându-și țintele.

„Principalele ținte ale acestor atacuri au fost, din nou, instalațiile energetice. Scopul Rusiei este de a provoca suferință milioanelor de ucraineni”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Conform mai multor canale de monitorizare, Rusia a lansat mai multe valuri de rachete și zeci de drone spre regiunea Kiev inclusiv aeronave capabile să lanseze rachete hipersonice Kinjal.

Au fost raportate observări de drone până în vest, în regiunea Liov. Explozii au fost raportate în Poltava, Luțk, Odesa, Zaporijie și Bila Țerkva.

Pagube materiale și răniți în regiunea Kiev

În regiunea Kiev, gara din Fastiv a fost distrusă, iar incendii au izbucnit în Novi Petrivtsi și la o casă din Bucea. Guvernatorul Mikola Kalașnik a transmis că un bărbat în vârstă de 42 de ani a suferit răni de șrapnel, în timp ce două femei, în vârstă de 40 și 46 de ani, au fost rănite. Una dintre ele a fost spitalizată.

Autoritatea feroviară din Ucraina a declarat că gara din Fastiv a fost ținta unui „bombardament masiv asupra infrastructurii feroviare”.

În regiunea Dnipropetrovsk, incendii au izbucnit în mai multe orașe, inclusiv la locuințe din Pavlohrad și infrastructura din Krivoi Rig, a declarat guvernatorul regional, Viacheslav Haivanenko. Un băiat de 11 ani a fost rănit în Nikopol.

În Luțk, mai multe depozite alimentare au luat foc, lăsând zone ale orașului fără electricitate. Regiunea Liov a raportat, de asemenea, pene parțiale de curent.

Forțele Aeriene Poloneze au anunțat că fost ridicate avioane de vânătoare pentru a securiza spațiul aerian polonez în timpul atacului asupra vestului Ucrainei.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a declarat că au fost vizate și instalațiile energetice din Cernihiv și regiunea înconjurătoare. Incendiile provocate de atacuri au fost rapid stinse și nu au fost raportate victime.

Ultimele atacuri au loc în contextul în care Washingtonul accelerează un plan de pace pentru a pune capăt războiului – o propunere despre care Kievul se teme că ar putea necesita concesii majore față de Moscova.

Oficialii ucraineni și americani urmează să aibă sâmbătă la Miami o a treia zi consecutivă de discuții. Washingtonul a declarat că ambele părți au convenit că orice „progres real” va depinde de disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, s-au întâlnit cu negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, și cu Andrii Hnatov, șeful Statului Major al forțelor armate.

Întâlnirile de la Miami au urmat după o vizită la Moscova, la începutul acestei săptămâni, unde Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta planul SUA. Kremlinul a respins părți ale propunerii.