Zeci de mii de locuințe din Ucraina, fără energie electrică și căldură în urma atacurilor ruseşti

După atacurile rusești din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, autoritățile locale au anunțat joi, 4 decembrie, că zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi căldură.

Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia sporeşte semnificativ numărul şi intensitatea atacurilor asupra sectorului energetic şi de utilităţi din Ucraina, aruncând în întuneric oraşe şi regiuni întregi, scrie News.ro.

Compania ucraineană de energie DTEK a declarat joi că Rusia a atacat peste noapte instalaţiile energetice din regiunea sudică Odesa, lăsând 51.800 de gospodării fără energie electrică.

Guvernatorul regional al oraşului Herson din sudul Ucrainei a declarat că operaţiunile la o centrală termică şi electrică din oraş au fost suspendate după o serie de atacuri ruseşti, lăsând 40.500 de clienţi fără încălzire.

„Această instalaţie exclusiv civilă, care furniza căldură locuitorilor oraşului, a suferit daune grave: clădirile şi echipamentele centralei au fost avariate”, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Încă o dată, teroriştii duc un război împotriva populaţiei civile”, a adăugat el.

Experţii avertizează că distrugerea infrastructurii energetice riscă să lase milioane de oameni fără încălzire în prag de iarnă. Doar din octombrie, atacurile asupra instalaţiilor de gaze au fost a noua serie majoră de bombardamente, potrivit companiei Naftogaz.