Moscova amenință Marea Britainie cu „anihilare nucleară”. Moartea unui parașutist britanic în Ucraina a devenit instantaneu muniție pentru aparatul propagandistic al Kremlinului

Kremlinul ridică din nou nivelul retoricii belicoase, avertizând că prezența militarilor britanici în Ucraina ar constitui un „casus belli” pentru o lovitură nucleară asupra Marii Britanii. Amenințarea vine în urma confirmării oficiale că un parașutist britanic a murit pe teritoriul ucrainean.

Moartea caporalului George Hooley, în vârstă de 28 de ani, într-o explozie produsă în spatele liniilor frontului, în timp ce monitoriza testarea unei capacități defensive de către armata ucraineană, a fost suficientă pentru ca televiziunile ruse controlate de stat să declare că Londra a depășit o „linie roșie”.

Vladimir Soloviov, principalul propagandist al regimului Putin, a anunțat în direct, cu aerul unui verdict inevitabil: „Acum o lovitură nucleară asupra Marii Britanii este inevitabilă.”

Istoricul Andrei Sidorov, figură prezentă constant în spațiul mediatic controlat de Kremlin, a completat: „Acest incident trebuie tratat ca un casus belli, mai ales după ce Ministerul britanic al Apărării a recunoscut oficial moartea unui militar aflat în serviciu pe teritoriul Ucrainei.”

Sidorov a cerut convocarea ambasadorului britanic la Moscova pentru explicații urgente privind prezența militarilor britanici în zona de conflict.

Discuția dintre cei doi propagandiști a escaladat rapid, Soloviov interpelându-l direct: „Ce vă oprește să loviți chiar acum cu arme nucleare? Considerați-o un casus belli și terminați cu ei.” Răspunsul lui Sidorov a fost la fel de provocator: „Deocamdată, așteptăm.”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a întreținut aceeași linie propagandistică într-o declarație oficială. Acesta a acuzat Marea Britanie că ar „visa” la trimiterea de trupe în Ucraina sub pretextul unor „forțe pacificatoare”, avertizând că, din perspectiva Moscovei, astfel de contingente ar deveni „ținte legitime”.

Lavrov a susținut că Rusia ar fi „forțată” să recunoască participarea directă a trupelor britanice în războiul din Ucraina: „După moartea unui militar britanic, iar guvernul nu a mai putut ascunde aceste circumstanțe, Londra a recunoscut că cel puțin 100 de cetățeni britanici luptă împotriva Federației Ruse. Vom trage toate concluziile necesare.”

Ministerul Apărării de la Londra a prezentat însă cu totul alt tablou al incidentului. Caporalul George Hooley, membru al Regimentului de Parașutiști, ar fi murit într-un „accident tragic” în timp ce observa testarea unei noi capabilități defensive, departe de linia frontului.

Premierul Keir Starmer a transmis un omagiu militarului, afirmând că acesta a dus „o viață marcată de curaj și determinare”.

Moartea parașutistului britanic a devenit instantaneu muniție pentru aparatul propagandistic al Kremlinului — un nou pretext pentru retorică nucleară, într-un moment în care Moscova încearcă să reconfigureze percepția conflictului din Ucraina și să alimenteze teme de panică la nivel internațional.

Rămâne însă de văzut în ce măsură amenințările repetate se traduc în intenții reale, sau dacă reprezintă doar o nouă încercare a Rusiei de a testa limitele și reacțiile Occidentului.