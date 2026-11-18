Ministrul francez delegat pentru Apărare, Alice Rufo, a respins acuzațiile Moscovei potrivit cărora militarii francezi prezenți pe teritoriul Ucrainei ar participa direct la război. Oficialul de la Paris susține că aceștia desfășoară exclusiv misiuni de instruire a soldaților ucraineni și de întreținere a echipamentelor militare furnizate de Franța, fără a lua parte la operațiuni de luptă, relatează Le Figaro.

Declarațiile au venit după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Franța că a depășit limita sprijinului acordat Kievului și că participă direct la conflict.

„Nu mai este vorba de un sprijin acordat Ucrainei, ci de o participare directă la război”, a afirmat Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Manila, în Filipine.

Alice Rufo a calificat drept „absurdă” această interpretare și a explicat că în Ucraina se află grupuri restrânse de militari francezi, implicați în activități punctuale de instruire și în lucrări de întreținere sau reparare a echipamentelor militare. Potrivit acesteia, misiunile se desfășoară la mare distanță de linia frontului, iar personalul implicat este foarte limitat.

Ministra a precizat că aceste activități nu reprezintă o intervenție militară armată și nici o participare directă la conflict, în sensul articolului 35 din Constituția Franței, care reglementează controlul parlamentar asupra operațiunilor militare desfășurate în afara țării.

Prezența militarilor francezi în Ucraina a fost dezvăluită pe 16 noiembrie de postul de radio RFI, care a relatat că aceștia ar fi staționați acolo în secret cel puțin din vara anului 2026. Potrivit informațiilor publicate, militarii francezi nu sunt implicați în lupte, ci se ocupă de pregătirea trupelor ucrainene și de repararea tehnicii militare.