search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Europa în fața testului strategic: are continentul voința să oprească Rusia?

0
0
Publicat:

Fără o strategie coerentă, fără voință politică reală, fără reziliență societală și reforme structurale, investițiile în apărare rămân doar cifre pe hârtie. Aceasta este concluzia la care converg tot mai mulți analiști în contextul presiunilor crescânde asupra Europei de a-și asuma un rol mai activ în propria securitate, scrie politico.eu.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare, anunțată de mai multe state membre ale UE/FOTO:Arhiva
Creșterea cheltuielilor pentru apărare, anunțată de mai multe state membre ale UE/FOTO:Arhiva

La Londra, în această săptămână, are loc expoziția Defence and Security Equipment International (DSEI) – considerată cea mai importantă expoziție de echipamente militare din lume. Cu toate acestea, în spatele vitrinelor cu tehnologii de ultimă generație, întrebarea fundamentală care persistă este simplă: este Europa pregătită să se mobilizeze în mod real pentru apărarea sa?

Un continent la răscruce strategică

Potrivit unui raport recent publicat de Atlantic Council, incapacitatea politică și militară de a răspunde adecvat amenințărilor persistă ca punct nevralgic în arhitectura de securitate europeană. Pe fondul incertitudinilor din politica internă a SUA și al agresivității crescânde a Moscovei, Europa se află într-un moment de cotitură: ori își asumă responsabilitatea propriei apărări, ori continuă să se bazeze, periculos, pe voința altora.

Fostul șef al Statului Major al armatei britanice, generalul Nick Carter, avertizează că Europa trebuie să aleagă între autonomie strategică și vulnerabilitate. Într-un context în care timpul devine o resursă limitată, el subliniază că „întrebarea nu mai este dacă Rusia va continua să testeze flancurile NATO, ci când și cum o va face.”

Consolidarea apărării: între voință și realitate

Creșterea cheltuielilor pentru apărare, anunțată de mai multe state membre ale UE și NATO, precum și lansarea fondului european SAFE, de 150 de miliarde de euro, sunt pași în direcția corectă. Dar, după cum subliniază Carter, fără o implementare rapidă și direcționată, acești bani nu vor genera efecte reale.

În lipsa unei strategii comune și a unei culturi de apărare la nivel societal, Europa riscă să transforme efortul militar într-un simplu exercițiu de PR sau într-o formă mascată de subvenționare a industriei. „Guvernele trebuie să fie oneste cu cetățenii lor: apărarea costă. Și nu doar bani, ci și alegeri politice dificile”, adaugă generalul.

O realitate schimbată pe terenul de luptă

Războiul din Ucraina oferă deja o radiografie dură a viitorului conflictelor: un amestec de tactici clasice și capabilități de înaltă tehnologie. Drone ieftine, război electronic, inteligență artificială, mobilizare industrială masivă — Rusia nu doar că se adaptează, dar și inovează rapid. În 2025, doar în acest an, Kremlinul estimează o producție de 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate și 200 de rachete balistice – un volum comparabil cu producția totală a NATO într-un an.

Ucraina rămâne rezilientă și inovatoare, dar sprijinul occidental este esențial. Fără un angajament mai ferm și mai rapid din partea Europei, sprijinul oferit Kievului riscă să devină insuficient.

Strămutarea conflictului în „zona gri”

Un alt aspect ignorat prea des este zona gri a conflictului. Rusia subminează deja solidaritatea NATO prin tactici hibride – atacuri cibernetice, sabotaje asupra infrastructurii critice, operațiuni de dezinformare – care nu declanșează articolul 5, dar erodează voința colectivă de răspuns.

Ultimele incidente cu drone rusești care au traversat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei ilustrează acest tip de agresiune controlată, calibrată pentru a intimida fără a genera o reacție militară directă.

Reforma de fond: mai mult decât bani

În fața acestei noi paradigme, Europa trebuie să-și regândească întregul model de apărare: de la capacitățile necesare pentru azi și pentru 2030, la felul în care funcționează instituțiile care trebuie să le susțină. Asta înseamnă:

- Extinderea producției de armament,

-Reformarea sistemelor de achiziții,

-Investiții în tehnologii emergente,

-Dezvoltarea rezilienței interne,

-Reconstrucția relației dintre societate și securitate.

O inițiativă lansată de Institutul Tony Blair va analiza posibilele scenarii de securitate pentru Europa și va pune pe agenda decidenților teme cheie: cum se împarte povara între țări, care sunt zonele cele mai vulnerabile și ce reforme instituționale sunt necesare pentru ca Europa să devină un actor strategic, nu doar un observator al propriei securități.

Europa are resursele, capacitatea tehnologică și alianțele pentru a face față amenințărilor. Economia colectivă a continentului este de peste zece ori mai mare decât cea a Rusiei. Întrebarea nu este dacă poate acționa, ci dacă va avea curajul politic să o facă la timp.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!