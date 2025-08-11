Europa avertizează: orice acord de pace care recompensează agresiunea Rusiei pune în pericol securitatea continentului

Principalii deputați europeni subliniază că pacea în Ucraina poate fi negociată doar cu participarea guvernului ales și cu sprijinul poporului ucrainean, poziţionându-se împotriva acordurilor dictate de Rusia, care ar amenința securitatea europeană.

Principalii deputați europeni responsabili de politica externă și relațiile internaționale au emis o declarație comună în care reafirmă importanța unei soluții pașnice în Ucraina, bazată pe respectarea dreptului internațional și a voinței poporului ucrainean. Aceștia subliniază că orice negocieri de pace trebuie să implice în mod obligatoriu conducerea democratic aleasă a Ucrainei, fără de care niciun acord nu poate fi considerat legitim sau sustenabil.

Aceasta este poziţia comună a statelor membre UE şi declaraţia, emisă săptămâna trecută, a fost semnată de președintele Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, David McAllister (PPE, Germania), împreună cu alți lideri importanți precum Pekka Toveri (PPE, Finlanda), Brando Benifei (S&D, Italia), Ville Niinistö (Verzii/ALE, Finlanda), Michael Gahler (PPE, Germania), Michał Szczerba (PPE, Polonia) și Sandra Kalniete (PPE, Letonia), potrivit site-ului Parlamentului European.

În contextul întâlnirii planificate pentru 15 august între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, deputații europeni salută orice inițiativă care are ca scop „o pace justă și durabilă în Ucraina, care să se bazeze ferm pe dreptul internațional și pe principiile Cartei ONU și să garanteze urmărirea penală a celor responsabili de crime de război”.

În acelaşi timp, aliaţii europeni insistă asupra faptului că „nu se poate negocia pacea în Ucraina fără participarea deplină a conducerii democratice alese a Ucrainei și fără sprijinul poporului său” şi avertizează că „orice acord care ignoră voința Ucrainei sau subminează aspirațiile sale legitime nu va fi nici just, nici viabil”.

De asemenea, aceștia trag un semnal de alarmă față de orice „acord dictat de Rusia sau care ar recompensa războiul său de agresiune împotriva Ucrainei”, subliniind că o astfel de situație „ar pune în pericol grav securitatea continentului european”.

Se reamintește că „principiile suveranității și integrității teritoriale sunt piatra de temelie a stabilității în Europa și la nivel mondial” și că „agresiunea nu trebuie niciodată recompensată sau recunoscută – nici în Ucraina, nici în altă parte”. Deputații avertizează că dacă Rusia „reușește să modifice prin forță frontierele Ucrainei, securitatea frontierelor niciunei țări nu poate fi asigurată”.

Declarația subliniază importanța unui armistițiu necondiționat ca precondiție a negocierilor de pace, avertizând în același timp împotriva „abordării nesincere” a liderilor ruși, care, potrivit deputaților, doresc să „prelungească războiul pe întreg teritoriul Ucrainei atât timp cât pot și cât li se permite”.