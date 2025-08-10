search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
JD Vance spune că SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită

Război în Ucraina
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere.

JD Vance FOTO: EPA-EFE
JD Vance FOTO: EPA-EFE

"Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât ruşii cât şi ucrainenii vor fi în final nemulţumiţi", a spus JD Vance despre acordul de pace pentru care Washingtonul face acum eforturi înaintea summitului pe care preşedintele american Donald Trump îl va avea pe 15 august, în Alaska, cu preşedintele rus Vladimir Putin, scrie Agerpres.

Trump a sugerat ideea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui posibil "schimb de teritorii", dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că "ucrainenii nu-şi vor da pământul ocupanţilor" şi a cerut să nu fie ocolit în negocierile ruso-americane.

În interviul la Fox News, care a fost însă înregistrat vineri, JD Vance a spus că SUA lucrează la programarea unor discuţii între Trump, Putin şi Zelenski, dar a apreciat că nu ar fi productivă o întâlnire între Putin şi Zelenski înainte ca aceştia să discute cu Trump.

Potrivit presei americane, liderul de la Casa Albă încă analizează dacă să-l invite şi pe preşedintele ucrainean în Alaska, pentru o întâlnire bilaterală Trump-Zelenski, separată de întâlnirea Trump-Putin, sau pentru un summit trilateral al acestora.

După ce Zelenski a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

De asemenea, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniştrilor europeni de externe pentru a discuta paşii următori în perspectiva summitului ruso-american.

Conform presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

SUA

