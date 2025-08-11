Rușii au trimis pe front o dronă care stă în aer 20 de zile. „Kvazimachta" este produsă de Kalașnikov și considerată un proiect revoluționar

Concernul Kalașnikov furnizează pentru frontul din Ucraina „Kvazimachta”, o dronă modernizată, capabilă să rămână în aer timp de 20 de zile, potrivit TASS.

„Până la 500 de ore [poate sta în aer]. Poate funcționa, da. De obicei, nu este necesar să funcționeze fără oprire. În general, funcționează 24 de ore. Adică a stat în aer, au coborât-o, au verificat dacă totul este în regulă, au înlocuit generatorul diesel sau altceva", a declarat, pentru sursa citată, directorul pentru exportul de drone și muniție a concernului Kalașnikov, Leonid Rokeakh, precizând că drona modernizată este deja deutilizată în zona de război din Ucraina

Directorul concernului Kalașnikov a adăugat că drona este întotdeauna activă. Alimentarea și informațiile se fac prin cablu.

Printre sarcinile sale se numără paza perimetrului sau a obiectivului. De asemenea, poate fi utilizată în scopuri civile, de exemplu, în timpul evenimentelor la care participă mulți oameni, pentru monitorizare.

Sistemul de ridicare a echipamentelor „Kvazimachta” este destinat funcționării îndelungate a echipamentelor radioelectronice (sarcină utilă) pe o platformă de ridicare la înălțime (un aparat de zbor fără pilot).

Drona asigură supravegherea video non-stop, optic și infraroșu, cu posibilitatea de a transmite informații către terminalele terestre în timp real. În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la sursa terestră, UAV efectuează o aterizare în condiții de siguranță.