Valul de căldură brutal care afectează sudul Europei a determinat aproximativ 30.000 de oameni să-și părăsească locuințele și locurile de vacanță din cauza incendiilor de vegetație din Franța și Spania.

Un incendiu de vegetație „deosebit de intens” izbucnit pe coasta atlantică din sud-vestul Franței a dus la evacuarea a peste 18.800 de persoane, inclusiv a mii de turiști din campinguri și case de vacanță, în timp ce pompierii s-au străduit să țină flăcările sub control, scrie The Guardian.

Joi seară, Spania a declarat stare de urgență la nivel național în regiunea Madrid și în provincia Ávila, în apropierea capitalei, după ce mai multe incendii de vegetație au scăpat de sub control.

În regiunea Madrid, incendiile au obligat aproximativ 10.000 de persoane să-și părăsească locuințele, iar gestionarea operațiunilor de răspuns la criză a fost preluată de o unitate militară de intervenție în situații de urgență.

„Guvernul a mobilizat toate resursele disponibile pentru a opri incendiile teribile care afectează în prezent numeroase zone: Ávila, León, Toledo, Madrid și alte regiuni ale Spaniei”, a declarat premierul Pedro Sánchez, într-un mesaj publicat anterior pe X. El i-a îndemnat pe oameni să dea dovadă de „o mare prudență” și să respecte instrucțiunile autorităților.

Aproape 125.000 de hectare au ars deja în Spania în acest an, față de 393.000 de hectare pe parcursul întregului an trecut, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile de pădure.

Temperaturile au depășit 44 de grade Celsius

Joi, la Cieza, în provincia spaniolă Murcia, au fost înregistrate temperaturi de până la 44,7 de grade Celsius, potrivit Aemet, agenția meteorologică spaniolă. Cu o zi înainte, orașele spaniole Albacete, Ávila și Teruel au doborât recordurile de temperatură pentru luna iulie, după ce mercurul a urcat până la 42 de grade Celsius.

Un val de căldură marină afectează 80% din suprafața Mării Mediterane, potrivit Sistemului de Monitorizare a Mediteranei. Marți, temperaturile zilnice au atins niveluri „extreme” în mai multe zone, cu anomalii care au ajuns în unele regiuni la 5 grade Celsius peste media perioadei 1991-2020.

Gravitatea incendiilor din Uniunea Europeană a atins niveluri record pentru această perioadă a anului, potrivit datelor publicate miercuri de Sistemul european de informații privind incendiile de pădure. Până la 22 iulie, suprafața arsă era de aproximativ două ori mai mare decât media înregistrată la aceeași dată în ultimele două decenii.

Incendiul din Franța a distrus peste 3.700 de hectare

Incendiul din Franța a izbucnit într-o pădure deasă de pini din apropierea satului Saumos, la aproximativ 40 de kilometri vest de Bordeaux și la nord de Golful Arcachon, o destinație turistică populară. Pompierii au anunțat joi că focul a distrus peste 3.700 de hectare în puțin mai mult de 24 de ore.

Nu au fost raportate victime, însă mai multe case au fost cuprinse de flăcări, au precizat autoritățile. Prefectura Gironde a anunțat că, deși 800 de pompieri și patru avioane de intervenție cu apă luptau pentru controlarea incendiului, situația rămânea „nefavorabilă”, iar focul nu fusese încă stabilizat.

„Incendiul este extrem de imprevizibil și se extinde cu o forță foarte mare”, a declarat joi seară Marc Vermeulen, șeful serviciului regional de pompieri. „Una dintre principalele zone ale incendiului este foarte aproape de o zonă semiurbană. Apărăm casele una câte una.”

Franța s-a confruntat cu trei valuri de căldură aproape consecutive începând din luna mai. Schimbările climatice duc la apariția tot mai frecventă a unor fenomene meteorologice extreme, care provoacă mii de decese suplimentare, usucă solurile și cursurile de apă și favorizează izbucnirea incendiilor de vegetație.

„Este înfricoșător”

Patrick Martineau, în vârstă de 69 de ani, evacuat din satul Le Porge, a declarat pentru Agence France-Presse că polițiștii „au venit și au bătut în uși”.

„Este înfricoșător, greu de procesat. Când am cumpărat o casă aici, nu ne-am imaginat niciodată că va exista un asemenea risc de incendiu”, a spus el.

Sylvie, o turistă din Paris care se afla în zona relativ mai dens populată Lège-Cap-Ferret, a povestit că un vecin i-a spus: „Pregătește-ți bagajele, vom fi evacuați în timpul nopții”.

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„Am pus majoritatea lucrurilor în portbagaj și am plecat”, a adăugat femeia.

Elke Urbain, din Anvers, Belgia, care își petrece vacanțele în zonă în fiecare an, a spus că, în timp ce se afla pe plajă miercuri după-amiază, a fost sfătuită să „se întoarcă imediat la camping și să-și strângă lucrurile”. „Este pur și simplu foarte trist”, a declarat ea.

Nouă municipalități au deschis centre de primire pentru persoanele evacuate și adăposteau peste 2.500 de oameni, a anunțat prefectura. Aproximativ 8.800 de persoane au fost evacuate pe parcursul zilei de joi, iar alte 10.000 în timpul nopții.

Numeroase drumuri din zonă, inclusiv cele care duc spre peninsula Cap Ferret, aflată la câțiva kilometri spre sud, unde se află vilele unor celebrități și milionari și una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Franța, au fost închise, cu excepția traficului esențial. Pe rețelele de socializare au fost postate numeroase imagini video care arată gravitatea situației.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Primarul din Le Porge, Martial Zaninetti, a declarat miercuri că focul pare să fi fost provocat de un utilaj care curăța vegetația de la nivelul solului.

În urmă cu două săptămâni, flăcările au distrus o zecime din pădurea Fontainebleau, inclusă în patrimoniul UNESCO, în apropiere de Paris, într-un incendiu rar produs la o asemenea latitudine nordică. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că peste 12.500 de incendii de vegetație au izbucnit în Franța de la începutul anului.

Víctor Resco de Dios, profesor de inginerie forestieră și schimbări globale la Universitatea din Lleida, a declarat: „Deși este dificil să anticipăm cât de departe ar putea ajunge lucrurile, în curând nu vom mai putea exclude scenarii inspirate din Dante, precum cele întâlnite în California sau Australia, în care incendiile sau complexele de incendii ajung să afecteze sute de mii de hectare sau chiar un milion de hectare.”

Spania, lovită de incendii devastatoare

În Spania, autoritățile au ordonat joi evacuarea a 3.500 de persoane dintr-un oraș situat la vest de Madrid, din cauza unui incendiu de pădure care se extindea necontrolat.

Serviciile de urgență au anunțat pe X că mesajele de evacuare au fost trimise locuitorilor din Aldea de Fresno, aflat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Madrid. Un incendiu care a ars 32.000 de hectare în provincia Guadalajara, la nord de capitală, a fost declarat stabil.

Cercetătorii spanioli specializați în incendiile de vegetație au declarat că cifrele extreme nu îi surprind. Abandonarea terenurilor rurale a dus la dezvoltarea unei vegetații mai abundente, iar creșterea temperaturilor provocată de schimbările climatice a făcut ca aceasta să se usuce și să ia foc mai ușor.

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Valul de căldură marină din Mediterană va rămâne puternic

Potrivit unei prognoze pentru sâmbătă realizate de Mercator Ocean, valul de căldură marină din Marea Mediterană ar urma să se restrângă, dar să rămână puternic în zona dintre Sardinia și Grecia.

Între Gibraltar și Insulele Baleare, temperaturile extreme ar urma să scadă la niveluri moderate, deși local se estimează o intensificare a fenomenului în Marea Alboran.

Europa de Vest a fost afectată în această vară de valuri repetate de căldură, inclusiv de temperaturi extreme în luna iunie. Oamenii de știință estimează că zilele caniculare, care suprasolicită organismul, și nopțile calde, care împiedică odihna, ar fi putut provoca zeci de mii de decese.

Miercuri, o analiză a estimat că valul de căldură din iunie a costat fermierii europeni cultivatori de cereale aproximativ 2 miliarde de euro, prin pierderi de venituri generate de distrugerea a 9 milioane de tone de culturi.

Joi, cercetătorii au stabilit că schimbările climatice au contribuit la agravarea secetei, făcând ca nivelurile extreme de uscăciune a solului să fie de cinci ori mai probabile în Europa de Vest și de 11 ori mai probabile în Europa de Est.