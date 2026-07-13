Caniculă extremă în Europa: peste 10.000 de decese premature și incendii devastatoare alimentate de criza climatică

Un val de căldură record care a lovit vestul și sudul Europei la sfârșitul lunii iunie a provocat peste 10.000 de decese, intensificând în același timp incendii de vegetație de o virulență fără precedent. Oamenii de știință avertizează că aceste fenomene extreme ar fi fost „aproape imposibile” în absența schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Conform datelor publicate de rețeaua EuroMOMO – sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) –, cele mai multe decese (peste 9.000) au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

„Un asemenea nivel al mortalității în această perioadă a anului este extrem de neobișnuit. Este o cifră foarte mare, greu de explicat prin altceva în afară de valul de căldură extremă”, a declarat dr. Lasse Vestergaard, coordonatorul EuroMOMO.

Incendiile de vegetație fac victime în sudul continentului

Pe lângă impactul direct al temperaturilor ridicate asupra sănătății, seceta severă a declanșat incendii masive în Spania, Franța și Portugalia.

În Spania, în apropiere de Almeria, un incendiu de vegetație cu evoluție rapidă a provocat decesul a cel puțin 12 persoane și rănirea gravă a altor patru, în timp ce aproape 20 de persoane sunt în continuare dispărute. Oficialii spanioli au precizat că unele dintre victime au fost surprinse de flăcări în mașini, în timp ce încercau să fugă pe drumuri secundare.

Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS), numărul incendiilor mari (de peste 30 de hectare) din Uniunea Europeană a ajuns la 314 de la începutul anului, aproape dublu față de cele 158 înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Suprafața totală mistuită de flăcări depășește 160.000 de hectare, cu mult peste media istorică de 100.000 de hectare.

Efecte în lanț: de la transporturi blocate la reparații ale infrastructurii energetice

Efectele cupolelor de căldură care s-au instalat deasupra Europei afectează sectoare strategice, de la energie la agricultură:

Sistemul feroviar și rutier blocat

În Franța, un incendiu de proporții izbucnit în pădurea Fontainebleau, la sud de Paris, a dus la închiderea parțială a principalei autostrăzi nord-sud și a provocat întârzieri de până la șase ore pentru trenurile de mare viteză (TGV) care circulau spre sudul țării. Pentru prima dată, avioane de stingere a incendiilor au fost trimise din sudul Franței pentru a interveni în regiunea Parisului.

Probleme la centralele nucleare

Compania franceză de utilități EDF a fost nevoită să reducă temporar producția sau să oprească reactoarele de pe fluviile Sena și Garonne. Măsura a fost luată deoarece temperatura apei curgătoare a atins 28°C, împiedicând răcirea în siguranță a instalațiilor fără a distruge ecosistemele acvatice.

Criza agricolă

Asociația comercială Coceral a redus prognoza privind producția de porumb a UE și Marii Britanii de la 57,2 milioane de tone la 52,7 milioane de tone. În Franța, recolta de porumb este estimată la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.

Riscuri sanitare

Temperaturile tropicale din sudul Europei au dus la o răspândire alarmantă a insectelor purtătoare de boli. Un studiu recent realizat în Italia arată că riscul apariției unor epidemii de febră dengue în Europa a crescut cu 56% în ultimul deceniu, boli asociate în mod tradițional cu zonele tropicale migrând acum spre regiunile temperate.

Climatologii avertizează că fenomenele devin tot mai intense

Oamenii de știință subliniază că succesiunea rapidă a valurilor de căldură transformă vegetația crescută în timpul iernilor umede într-un combustibil perfect. În plus, cercetătorii atrag atenția că incendiile recente din Peninsula Iberică au generat o energie comparabilă cu cea a unui reactor nuclear de 1.000 MW, manifestându-se violent chiar și pe parcursul nopții.

La nivel global, Organizația Meteorologică Mondială avertizează cu privire la o probabilitate crescută de dezvoltare a fenomenului climatic El Niño, care riscă să intensifice și mai mult episoadele de vreme extremă în lunile următoare. Ca răspuns, grupuri de cercetători din SUA analizează tehnologii experimentale de geoinginerie, precum pulverizarea de particule de sare marină deasupra oceanelor pentru a reflecta radiația solară și a reduce încălzirea globală.