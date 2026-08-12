 Un american a fost prădat într-un bar din Tecuci. O femeie a profitat de câteva clipe de neatenție | adevarul.ro
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Un american a fost prădat într-un bar din Tecuci. O femeie a profitat de câteva clipe de neatenție

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Un cetățean american în vârstă de 69 de ani a fost jefuit într-un bar din orașul Tecuci, județul Galați. O femeie de 37 de ani i-a luat banii din borseta pe care bărbatul o lăsase nesupravegheată pe o masă, potrivit anchetatorilor.

Femeia a furat borseta cu bani Foto: arhivă, adevărul
Femeia a furat borseta cu bani Foto: arhivă, adevărul

Incidentul s-a produs într-un bar de pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Tecuci. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au stabilit că femeia a sustras suma de bani din borseta bărbatului. 

„Din cercetările efectuate și probatoriul administrat până în prezent, a reieșit că în seara zilei de 5 august 2026, în timp ce se afla în incinta unui bar de pe strada Vasile Alecsandri, din municipiul Tecuci, femeia ar fi sustras o sumă de bani din borseta unui bărbat, de 69 de ani, cetățean american, pe care acesta ar fi lăsat-o nesupravegheată pe o masă din local”, a transmis IPJ Galați.

A furat portofelul unei femei și a încercat să-i smulgă lanțul

Nu a fost însă singurul caz în care femeia a intrat în atenția polițiștilor. În noaptea de 6 spre 7 august, pe strada 1 Decembrie 1918 din Tecuci, a furat portofelul unei alte victime, din poșeta acesteia. În portofel se afla și o sumă de bani.

Potrivit polițiștilor, femeia a încercat apoi să-i smulgă victimei lanțul de la gât, confecționat dintr-un metal prețios, însă nu a reușit.

În urma cercetărilor, polițiștii au dispus, la 11 august, reținerea femeii pentru 24 de ore. Ea este cercetată pentru furt calificat și tentativă la tâlhărie calificată.

Miercuri, 12 august, femeia a fost prezentată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci. Procurorul a dispus față de aceasta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale”, a precizat IPJ Galați.

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