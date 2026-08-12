Soldații norvegieni spun că îi antrenează pe militarii ucraineni cu o „mentalitate vikingă” pentru condiții extreme. „Învățăm unii de la alții”

Norvegia conduce un program internațional de instruire a militarilor ucraineni în Polonia, unde experiența de luptă a Ucrainei este combinată cu tacticile și standardele NATO. Instructorii norvegieni spun că încearcă să transmită și o cultură a disciplinei și rezistenței pe care o asociază cu moștenirea vikingă.

Soldații norvegieni spun că aduc în pregătirea militarilor ucraineni nu doar experiența și procedurile NATO, ci și ceea ce descriu drept o „mentalitate de războinic” inspirată din tradiția vikingă.

Norvegia conduce Operațiunea Legio, un program internațional destinat sprijinirii, instruirii și echipării militarilor ucraineni care luptă împotriva Rusiei.

La program participă 11 țări, iar cea mai mare parte a instruirii este asigurată de militari din Batalionul Telemark, o unitate de infanterie mecanizată de elită a armatei norvegiene.

Programul combină experiența dobândită de militarii ucraineni în război cu metodele de luptă și standardele operaționale ale NATO.

„Mentalitatea de războinic”

Un ofițer norvegian identificat doar prin prenumele John, din motive de securitate, coordonează partea operațională a programului.

El spune că Batalionul Telemark pune accent nu doar pe dezvoltarea abilităților militare, ci și pe formarea unei „mentalități de războinic”, care să le permită militarilor să lupte și să reziste în condiții dificile.

„Ne inspirăm această mentalitate de războinic din moștenirea noastră vikingă, iar cultura vikingă este foarte importantă pentru noi”, a declarat el pentru Business Insider.

Batalionul Telemark, care a participat la misiuni militare în Balcani, Afganistan și Irak, folosește ca emblemă o corabie vikingă, iar strigătul de luptă al unității este „To Valhalla!” – o referire la Valhalla, sala din mitologia nordică în care ajung războinicii considerați viteji după moartea în luptă.

John subliniază însă că această mentalitate nu înseamnă agresivitate necontrolată.

„Nu este vorba despre a fi excesiv de agresiv, prea nerăbdător sau de a face lucruri nechibzuite”, spune el. „Luăm cele mai bune elemente ale acestei mentalități vikinge și le aplicăm standardelor etice și morale pe care trebuie să le respecte militarii noștri.”

Instruirea urmărește, astfel, să combine deprinderile practice cu disciplina și rezistența psihică necesare pentru a face față condițiilor de pe câmpul de luptă.

„Este o combinație între abilități și mentalitate”, spune John.

Ucrainenii vin cu propria experiență de război

Militarii ucraineni care ajung la instruire nu sunt însă străini de condițiile extreme.

Mulți provin dintr-o armată care a acumulat ani de experiență într-un război de mare intensitate. Tocmai de aceea, oficialii norvegieni descriu programul nu ca pe un proces într-o singură direcție, ci ca pe un schimb de experiență.

Ucraina le spune partenerilor occidentali de ce are nevoie și ce dorește să învețe, iar programul este adaptat în funcție de aceste cerințe.

Instructorii ucraineni participă, de asemenea, la pregătire, iar conținutul exercițiilor este actualizat pe baza observațiilor și experienței acumulate pe front.

„Am definit acest loc drept un centru ucrainean de instruire”, spune John.

El afirmă că acest model permite Ucrainei să ceară standarde ridicate și să verifice dacă pregătirea oferită este suficient de realistă.

„Această cooperare este ceea ce a făcut din această misiune de instruire una eficientă”, spune el.

Un poligon cu nume viking

Instruirea are loc la Camp Jomsborg, o bază construită special în sud-estul Poloniei, la aproximativ două ore de granița cu Ucraina.

Baza a fost înființată în 2025, iar la sfârșitul lunii mai a început cea de-a cincea rotație de 51 de zile pentru militarii ucraineni.

Norvegia este țara-cadru a programului și asigură structura principală și conducerea operațiunii.

Numele bazei provine de la legendara fortăreață vikingă Jomsborg și de la Jomsvikingi, o presupusă frăție de războinici asociată zonei Mării Baltice.

Generalul de brigadă Atle Molde, comandantul Task Force Legio, spune că Jomsvikingii erau cunoscuți pentru disciplină și profesionalism.

Această identitate este vizibilă în întreaga bază. Semne inspirate din cultura vikingă și o corabie vikingă de mari dimensiuni fac parte din decorul complexului în care militarii se antrenează, mănâncă și dorm.

Loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus i-ar putea dar lui Putin motive de escaladare

Și străzile bazei poartă nume inspirate din mitologia nordică, inclusiv numele lui Thor, zeul tunetului.

Molde spune că scopul este consolidarea coeziunii unităților și transmiterea către militarii ucraineni a acelor elemente ale culturii militare norvegiene care pot avea un efect pozitiv.

„Coeziunea unității este importantă”, spune el.

Oficialul adaugă că, „dintr-un motiv sau altul, întreaga mitologie vikingă le place ucrainenilor”.

Scopul: creșterea șanselor de supraviețuire pe front

Pentru norvegieni, obiectivul principal al programului nu este transmiterea culturii militare proprii, ci pregătirea militarilor pentru realitatea războiului.

„Totul este despre soldatul ucrainean și despre creșterea letalității și a șanselor sale de supraviețuire în cadrul acestui program înainte de a pleca pe front”, spune John.

El afirmă că obiectivul final este ca Ucraina să își poată continua apărarea și să își asigure singură condițiile pentru încheierea războiului, fie prin victorie, fie prin negocierea unui acord de pace în termenii pe care îi consideră acceptabili.

Războiul din Ucraina a oferit armatei sale o experiență de luptă pe care puține armate occidentale au acumulat-o în ultimele decenii.

Militarii ucraineni se confruntă cu atacuri constante, pierderi importante și un nivel ridicat de uzură, în timp ce infrastructura civilă și obiectivele militare sunt vizate în mod repetat.

De la Viena la Rostec: rețeaua secretă care furniza Moscovei piese pentru rachete H-101 și Iskander

Liderii occidentali au afirmat în mod repetat că Rusia urmărește să slăbească voința Ucrainei de a rezista.

În schimb, armata ucraineană a continuat să se adapteze, dezvoltând tactici și tehnologii pe care aliații occidentali încearcă să le studieze și să le integreze în propriile doctrine.

„Învățăm unii de la alții”

Experiența ucraineană se află în centrul Operațiunii Legio.

Potrivit lui Molde, militarii ucraineni aduc lecții directe de pe câmpul de luptă, în timp ce instructorii occidentali oferă experiența instituțională acumulată în decenii și procedurile standardizate ale NATO.

Ideea este ca cele două tipuri de experiență să fie combinate.

„Este un caz în care lucrăm împreună pentru a combina aceste puncte forte și pentru a învăța unii de la alții”, spune Molde.

Un instructor norvegian identificat drept Jørgen afirmă că pregătirea militarilor ucraineni nu este dificilă din punct de vedere al motivației lor.

„Cred că este extraordinar cât de dornici sunt, în general, să învețe”, spune el. „Într-un fel, acest lucru confirmă cât de buni sunt acești oameni.”

Pentru militarii ucraineni, însă, pregătirea din Polonia reprezintă doar una dintre etapele înaintea întoarcerii într-un război în care multe dintre lecțiile învățate în poligoanele NATO sunt deja testate, în fiecare zi, pe front.