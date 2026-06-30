search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Canicula s-a deplasat spre estul Europei: temperaturi de peste 40°C, incendii și presiune asupra sistemelor energetice și rutiere

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Valul de căldură care a afectat în ultimele zile vestul Europei s-a extins către centrul și estul continentului, determinând autoritățile din mai multe state să emită avertizări de temperaturi extreme și să îndemne populația să evite deplasările în aer liber în timpul orelor de vârf.

575302124023416139984130915188503265381205646 ploi canicula foot pexels com realitatea net jpg

Temperaturile au depășit pragul de 40°C în mai multe regiuni, inclusiv în Ungaria, România, Serbia și Polonia. La Budapesta au fost maxime de peste 40°C, în timp ce Bucureștiul și Belgradul au înregistrat luni temperaturi de peste 38°C.

În Slovacia a fost consemnat un nou record național de temperatură, de 40,5°C, depășind precedentul maxim stabilit în 2007.

Avertizări de cod roșu în mai multe state

Autoritățile din Ungaria, Polonia, România, Serbia, Croația, Slovacia și Bosnia și Herțegovina au emis avertizări de cod roșu pentru caniculă. Populația este sfătuită să rămână în spații răcoroase, să evite expunerea la soare și să consume suficiente lichide.

În Ungaria, guvernul a deschis peste 2.000 de centre climatizate pentru persoanele care nu își pot răcori locuințele. Premierul Péter Magyar a făcut apel la solidaritate și la protejarea persoanelor vulnerabile în perioada celor mai ridicate temperaturi.

Totodată, centrala nucleară de la Paks a primit o derogare temporară privind temperatura apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, pentru a evita reducerea semnificativă a producției de energie.

Germania se confruntă cu probleme de infrastructură

Germania a înregistrat o temperatură record de 41,7°C în landul Brandenburg. Căldura extremă a afectat infrastructura rutieră și feroviară.

Mai multe porțiuni ale autostrăzilor A1, A9 și A10 au fost deteriorate după ce betonul s-a dilatat excesiv, fenomen cunoscut drept „blow up”, care apare în special pe sectoarele vechi de autostradă.

În Leipzig, circulația tramvaielor a fost suspendată în unele zone după ce asfaltul topit a afectat liniile, iar în mai multe orașe au fost raportate întârzieri și anulări ale trenurilor din cauza defecțiunilor instalațiilor de climatizare.

Incendii și furtuni în sudul Europei

În Croația, autoritățile au emis cod roșu pentru capitala Zagreb și pentru regiunile turistice Split și Dubrovnik.

Pe insula Vis, din Marea Adriatică, zeci de pompieri și mai multe aeronave intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație care afectează păduri de pini.

În Italia, regiunea Alto Adige s-a confruntat cu furtuni violente, inundații rapide și alunecări de teren, după precipitații torențiale care au depășit 50 mm într-o singură oră în unele localități.

Valul de căldură afectează producția de energie nucleară în Franța

Temperaturile ridicate au redus producția de energie electrică a centralelor nucleare din Franța, după ce apa râurilor utilizată pentru răcirea reactoarelor a depășit limitele prevăzute de normele de mediu.

Cum topește canicula productivitatea și creșterea economică a României. Greșeala pe care o fac multe companii vara

Compania Electricité de France (EDF) a diminuat puterea mai multor reactoare, iar producția nucleară a coborât la cel mai redus nivel din ultimele nouă luni.

Centrala nucleara din Franta a EDF FOTO AFP

Scăderea producției a determinat o creștere accentuată a prețurilor energiei electrice. Contractele futures pentru luna iulie au urcat cu până la 27%, atingând aproximativ 81 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din acest an.

Autoritățile franceze avertizează că până la șase centrale nucleare, cu o capacitate instalată totală de circa 18 GW, ar putea fi afectate dacă temperaturile ridicate persistă.

Pentru a compensa reducerea producției nucleare, Franța a majorat producția de energie în centralele pe gaze naturale și a redus exporturile de electricitate către statele vecine.

Presiune asupra sistemelor energetice din Europa de Est

În Ucraina, temperaturile de până la 38°C pun presiune suplimentară asupra rețelei electrice, deja afectată de atacurile asupra infrastructurii energetice.

Operatorii de rețea au introdus întreruperi temporare ale alimentării cu energie în mai multe regiuni pentru a evita supraîncărcarea sistemului.

Compania energetică Yasno avertizează că echipamentele funcționează în condiții de solicitare extremă, după mai bine de patru ani de război și numeroase atacuri asupra infrastructurii.

Franța analizează modificarea programului de lucru

Guvernul francez discută posibilitatea adaptării programului de lucru la temperaturile extreme.

Printre variantele analizate se numără modelul spaniol „zi intensivă”, prin care angajații încep activitatea dimineața devreme și o încheie în jurul orei 15:00, evitând intervalul cu cele mai ridicate temperaturi.

România sub cupola de foc. Trei oameni au murit. Urmează trei zile de cod roșu de caniculă cu restricții pe calea ferată și șosele

Autoritățile apreciază că episoadele de caniculă extremă vor deveni tot mai frecvente, ceea ce impune adaptarea modului de organizare a activităților economice.

Bilanțul victimelor continuă să crească

Organizația Mondială a Sănătății estimează că valul de căldură început în 21 iunie a provocat peste 1.300 de decese suplimentare în Europa.

Franța a raportat peste 1.000 de decese asociate temperaturilor extreme, iar Spania peste 800.

În Polonia, doi participanți la un maraton de ciclism au murit după competiție, în condiții de temperaturi foarte ridicate. În Cipru, doi copii au fost găsiți decedați într-un autoturism parcat, iar în Germania poliția a raportat cel puțin 13 decese prin înec în timpul weekendului, pe fondul temperaturilor ridicate.

Europa Centrală și de Est este deosebit de vulnerabilă

Specialiștii consideră că statele din Europa Centrală și de Est sunt mai expuse efectelor valurilor de căldură din cauza infrastructurii urbane și a nivelului redus de utilizare a aerului condiționat.

Numeroase cartiere construite în perioada socialistă sunt dominate de blocuri din beton prefabricat, proiectate pentru conservarea căldurii în sezonul rece, dar care acum acumulează temperaturi ridicate și oferă o ventilație limitată în timpul verii.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, rata utilizării aparatelor de aer condiționat în această regiune rămâne mult sub media europeană, ceea ce amplifică impactul valurilor de căldură asupra populației.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie: ”Mare de tot!”
fanatik.ro
image
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum a reușit un tânăr român să copieze la BAC: „Nici Einstein nu putea să vină cu asta”
click.ro
image
Salariul minim de la 1 iulie 2026. La ce valoare ajunge și ce se schimbă odată cu el
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
playtech.ro
image
Câți bani câștigă, cu adevărat, David Beckham de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial. Suma este uriașă
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Zodia care va fi lovită de noroc în ultima zi din lună! Pe 30 iunie astrele vor fi de partea acestui nativ
mediaflux.ro
image
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte