Alertă meteo fără precedent în Europa: Temperaturi de 50 °C estimate pentru prima dată în istorie

Modelele meteorologice sugerează că Europa ar putea înregistra, pentru prima dată în istorie, temperaturi de 50°C în această lună, în timp ce Spania, Portugalia și Franța se pregătesc pentru cele mai fierbinți zile.

Europa a fost lovită deja de mai multe valuri de căldură în acest an, iar modelele meteo sugerează că partea cea mai dificilă a verii nu a trecut încă. Regatul Unit iese acum din al treilea val de căldură al anului, dar temperaturile sunt așteptate să crească din nou în curând, aducând un al patrulea episod canicular, un tipar similar celui care se conturează și pe continent.

Datele modelului meteorologic GFS arată că turiștii care se îndreaptă spre Portugalia, Spania și Franța în această lună ar trebui să se pregătească pentru temperaturi fără precedent ce vor doborî recorduri istorice.

Potrivit hărților meteo, sudul Portugaliei ar putea atinge 50°C pe 28 iulie — ceea ce ar reprezenta cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa. Recordul actual al continentului este de 48,8°C, măsurat lângă orașul Siracuza, în Sicilia, pe 11 august 2021.

Recordul absolut al Portugaliei este în prezent de 47,4°C, atins pe 1 august 2003 în localitatea Amareleja, regiunea Alentejo. Deși zonele de coastă, preferate de majoritatea turiștilor, ar urma să rămână ceva mai răcoroase — cu maxime de până la 45°C pe litoralul atlantic sudic — temperaturile în zonele din interiorul țării ar putea depăși pragul de 48°C.

Spania și-ar putea doborî recordul tot pe 28 iulie, cu posibile 49°C în sud-vestul țării, inclusiv în orașul turistic Sevilla. Recordul absolut al Spaniei este în prezent de 47,6°C, atins pe 14 august 2021 în localitatea La Rambla, provincia Córdoba.

Franța, al cărei record actual este de 46°C, înregistrat la Verargues pe 28 iunie 2019, ar putea vedea acest prag depășit pe 31 iulie, cu maxime estimate de 47°C în zonele din interior, la scurtă distanță de coasta atlantică, inclusiv în apropierea orașului Bordeaux.

Hărțile de anomalii termice pentru finalul lunii iulie arată suprafețe extinse din Portugalia, Franța, Spania și Italia colorate în roșu-închis și negru — indicând zone unde temperaturile vor depăși cu mult media sezonieră.

Incendii și evacuări în Spania

În weekend, autoritățile spaniole au dispus evacuări în centrul și nord-estul țării, în urma unor incendii de vegetație majore izbucnite în provincia Guadalajara și în apropiere de Zaragoza. Acestea vin la doar câteva săptămâni după incendiile devastatoare care au lovit sudul Spaniei la începutul lunii, soldate cu 13 morți.

Profesorul Bill McGuire, specialist în riscuri geofizice și climatice la University College London, avertizase anterior că Europa ar putea atinge pragul de 50°C încă din acest an. „Nu ar fi deloc surprinzător ca acest prag să fie depășit, fie mai târziu în această vară, fie anul viitor, atunci când efectul de încălzire al fenomenului El Niño, aflat în plină intensificare în Pacific, va atinge apogeul”, a declarat el, adăugând că schimbările climatice sunt, „fără nicio îndoială”, principalul factor din spatele valurilor de căldură extremă.

„Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent, în condițiile în care continuăm să adăugăm în atmosferă peste 40 de miliarde de tone de CO2 în fiecare an — echivalentul greutății a 800.000 de nave Titanic. Temperatura medie a Europei este acum cu peste 2°C mai ridicată decât acum 100 de ani, iar extremele termice cresc într-un ritm și mai accelerat. Valurile de căldură devin tot mai intense și mai lungi, iar numărul victimelor se ridică la mii în fiecare an”, a explicat el.

Incendii masive amenință zone turistice din Franța și Spania

Incendii de vegetație de amploare mistuie în prezent zone turistice din Franța și Spania, sute de persoane fiind evacuate, în timp ce Europa se pregătește pentru un nou val de căldură de până la 47°C.

În Spania, un incendiu scăpat de sub control a ars luni pentru a cincea zi consecutivă în provincia centrală Guadalajara, devenind cel mai extins incendiu al anului. Acesta survine la mai puțin de două săptămâni după unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Spaniei, izbucnit în provincia sudică Almería, care a ucis 13 persoane și a distrus aproximativ 7.000 de hectare — șapte dintre victime fiind cetățeni britanici, printre care și o femeie de 93 de ani, decedată în spital în urma arsurilor.

Incendiul din Guadalajara a pornit joi, într-o zonă montană împădurită de lângă satul La Mierla, regiunea Castilla-La Mancha, la aproximativ 100 de kilometri de Madrid. Autoritățile au dispus duminică seara evacuarea a încă patru localități, numărul total al persoanelor nevoite să-și părăsească locuințele depășind 1.200. Incendiul a mistuit deja peste 26.000 de hectare.

Șeful guvernului regional, Emiliano García-Page, a declarat că autoritățile depun un efort „cu adevărat titanic” pentru stăpânirea flăcărilor. „Vom învinge acest incendiu, oamenii nu trebuie să aibă nicio îndoială în acest sens”, a spus el, precizând că prioritatea absolută este protejarea localităților și a populației. Complexitatea situației, a adăugat oficialul, ține de faptul că incendiul se extinde prin „Spania depopulată, Spania teritoriilor abandonate” — zone presărate cu aproape 30 de cătune aflate acum înconjurate de flăcări.

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Pompierii au reușit duminică să limiteze un alt incendiu, în apropiere de Zaragoza, în nord-estul țării, după ce acesta arsese circa 15.000 de hectare.

Potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere, în 2025 peste 393.000 de hectare au fost distruse de 63 de incendii majore în Spania — cel mai ridicat nivel din istoria recentă a țării. Anul acesta, conform serviciului european de monitorizare Copernicus, suprafața arsă în Spania a ajuns deja la 104.423 de hectare, față de 41.781 de hectare în Franța.

Franța, flăcări pe Coasta de Azur

În Franța, un incendiu a izbucnit duminică pe litoralul mediteranean, în apropiere de Fréjus, amenințând locuințe și obligând la evacuarea mai multor cătune, pe fondul vânturilor puternice și al secetei extreme care au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. Până seara, incendiul mistuise aproximativ 180 de hectare.

„Incendiul s-a extins extrem de rapid în contextul acestui val de căldură și al secetei extreme”, a declarat prefectul local Simon Babre pentru postul BFM TV. Imaginile televizate au arătat flăcări uriașe avansând în spatele vilelor tipice de pe Riviera Franceză, în timp ce fum negru și dens se ridica deasupra pădurilor de pini și chiparoși. Traficul feroviar între portul mediteranean Toulon și localitatea Les Arcs a fost suspendat din cauza incendiului.

Potrivit serviciului Reuters Climate Monitor, temperatura medie maximă înregistrată în orașul Les Arcs, aflat în calea incendiului, a fost de 38°C — cu 11,4 grade peste normalul climatic pentru data de 19 iulie, calculat pe perioada 1961-1990.

Incendiul, pornit în jurul orei 15:00 în localitatea Taradeau, la nord-vest de Golful Saint-Tropez, s-a extins rapid către orașul vecin Les Arcs-sur-Argens, distrugând 10 locuințe și avariind alte nouă. Un pompier a suferit răni ușoare. Potrivit lui Éric Grohin, șeful serviciului de pompieri din departamentul Var, incendiul nu era încă stăpânit până luni la prânz, iar echipele de intervenție rămâneau „precaute”.

Pentru combaterea flăcărilor au fost mobilizați aproximativ 615 pompieri, sprijiniți de întăriri din patru departamente vecine, cinci avioane-cisternă Canadair, patru elicoptere de stingere și două aeronave Dash. Pe măsură ce flăcările s-au apropiat de zonele construite, autoritățile au evacuat 150 de persoane din două localități afectate, găzduite ulterior într-o sală comunitară și o școală.

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Primarul localității Les Arcs, Marcel Florent, a descris scena de duminică seară drept „o minge de foc care a lovit orașul”, adăugând că „până și pompierii au fost nevoiți să se adăpostească”.

Departamentul Var se află sub avertizare portocalie de caniculă, iar acesta, alături de alte trei departamente din sud-estul Franței — Bouches-du-Rhône, Vaucluse și Gard — a fost plasat sub risc „foarte ridicat” de incendii de vegetație pentru marți. Alte 28 de departamente se află sub risc „ridicat”.

Avertismente meteorologice pentru zilele următoare

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat luna trecută că temperaturile record înregistrate în Europa de Vest, timp de peste o săptămână la finalul lunii iunie, vor amplifica riscul de incendii, având în vedere prognozele de temperaturi ridicate susținute, umiditate foarte scăzută și vegetație uscată.

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a anunțat că actualul val de căldură — al treilea din 2026 — va continua cel puțin până joi, aducând temperaturi de peste 40°C în cea mai mare parte a interiorului sud-estic al țării și ridicând riscul de incendii la niveluri extreme. În unele zone, temperaturile ar putea atinge 42-44°C până joi, pe măsură ce aer cald și uscat pătrunde dinspre Africa.

Cea mai intensă căldură va fi resimțită în Andaluzia și regiunea Murcia, unde termometrele ar putea depăși 45°C. Unele modele meteorologice anticipează chiar valori de 46-47°C în zone din Murcia joi, un fenomen pe care presa spaniolă l-a numit deja „mama tuturor valurilor de căldură”. Agenția a avertizat și asupra posibilității unor furtuni uscate în zonele muntoase din estul Spaniei.