Cod roșu de incendii în sudul Franței. Recomandările Ministerului de Externe pentru românii aflați în zonă

MAE îi avertizează pe românii care se află sau urmează să călătorească în sud-estul Franței că autoritățile locale au instituit cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație în mai multe departamente.

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în sud-estul Franței că autoritățile franceze au introdus, începând cu 22 iulie 2026, noi niveluri de alertă din cauza riscului de incendii de vegetație.

Departamentul Bouches-du-Rhône se află sub cod roșu de incendii, cel mai ridicat nivel de avertizare, în timp ce departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence au fost incluse sub cod portocaliu.

MAE le recomandă românilor să evite zonele în care incendiile sunt în desfășurare sau unde există un risc crescut de izbucnire a unor focare și să respecte indicațiile autorităților franceze. Ministerul îi sfătuiește, de asemenea, să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Pentru verificarea condițiilor de trafic și a eventualelor restricții de circulație, românii sunt îndemnați să consulte informațiile actualizate furnizate de autoritățile franceze pe pagina https://www.inforoute11.fr/.

În cazul în care observă un incendiu sau se află într-o situație de pericol, cetățenii români pot apela numerele de urgență 112 sau 18.

Asistență pentru românii aflați în Franța

MAE reamintește că românii aflați în dificultate pot solicita sprijin consular prin intermediul Consulatului General al României la Marsilia, la numerele +33491221787 și +33491221741. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații urgente, cetățenii români pot apela și numerele de telefon ale consulatelor generale, în funcție de zona în care se află:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Pentru o mai bună informare ministerul recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale ale ambasadei și consulatelor României, precum și folosirea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări actualizate pentru deplasările în străinătate.