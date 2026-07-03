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Caniculă istorică în Franța: Numărul deceselor a crescut cu 30% în cea mai fierbinte săptămână a valului de căldură

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Numărul deceselor înregistrate în Franța a crescut cu aproape 30% în cea mai toridă săptămână a valului de căldură record care a pârjolit o mare parte din Europa luna trecută, a anunțat autoritatea de sănătate publică, adăugând că se așteaptă ca bilanțul să continue să crească.

caniculă în Franța
Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent FOTO Profimedia

Instituția Santé publique France a comunicat vineri că s-a înregistrat „o creștere de 29,1%, ceea ce corespunde unui număr de 2.025 de decese suplimentare față de săptămâna precedentă”. Autoritatea a precizat că această cifră este, cel mai probabil, o subestimare și că „mortalitatea va continua să crească”, potrivit The Guardian.

Noile date, deși încă incomplete, dublează estimarea preliminară de cel puțin 1.000 de decese suplimentare anunțată duminica trecută. Acea estimare inițială acoperea doar trei dintre cele mai fierbinți zile de caniculă extremă.

Ministerul Sănătății din Belgia a raportat că mortalitatea în exces a ajuns la aproximativ 1.200 de cazuri între 18 și 29 iunie, 530 dintre decese fiind înregistrate în rândul persoanelor de peste 85 de ani. De asemenea, guvernul olandez a transmis că valul de căldură a provocat în jur de 480 de decese suplimentare, în special în rândul vârstnicilor.

Noul bilanț din Franța vizează săptămâna 22-28 iunie, perioadă în care țara a înregistrat cele mai fierbinți zile din istoria sa, recordurile anterioare pentru temperaturile maxime din timpul zilei și al nopții fiind spulberate în numeroase orașe. Sute de alte recorduri termice au fost doborâte și în alte regiuni ale Europei.

Santé publique France a menționat că, până în prezent, a contabilizat 8.973 de decese pentru săptămâna respectivă, dar a avertizat că datele sunt încă parțiale. Totalul preliminar este cu 29% mai mare decât cele 6.948 de decese înregistrate în săptămâna anterioară (15-21 iunie).

Vârstnicii și locuitorii capitalei, cei mai afectați

Autoritățile au precizat că această creștere s-a concentrat aproape în întregime în rândul persoanelor de peste 45 de ani, categoria de peste 65 de ani fiind cea mai grav afectată. „Deși observăm o creștere clară în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani, ponderea cea mai mare a deceselor revine celor de peste 65 de ani”, se arată în raport.

Decesele la domiciliu au înregistrat cea mai spectaculoasă creștere, aproape dublându-se într-o singură săptămână, iar Parisul a fost regiunea cea mai grav lovită. Numărul deceselor înregistrate în capitală a crescut cu 62% de la o săptămână la alta, conform raportului săptămânal al instituției.

Nicolas Revel, directorul general al sistemului de spitale publice din Paris, a declarat că se așteaptă ca bilanțul victimelor valului de căldură din iunie să fie mai mic decât cel din 2003, dar „probabil” mai mare decât cel al unui episod de caniculă extremă de anul trecut, care a făcut 5.700 de victime.

Peste două treimi dintre europeni au îndurat temperaturi de peste 35°C în timpul acestui episod din iunie, conform calculelor AFP bazate pe datele climatice de la Observatorul European pentru Secetă și pe cifrele demografice ale Centrului Comun de Cercetare.

Impactul devastator asupra mediului înconjurător

Consecințele ecologice ale căldurii extreme s-au făcut simțite în întreaga Europă. În Italia, seceta a adus mai multe cursuri de apă într-o „stare critică”, potrivit Autorității Bazinului Fluviului Po. Lacul Maggiore, aflat la poalele Alpilor, este plin în proporție de doar 48%, în timp ce în alte zone, porțiuni întregi din albia secată a fluviului Po au rămas complet expuse. Ca reacție la această criză, regiunea Veneto a declarat joi stare de urgență.

Căldura extremă a provocat, de asemenea, un fenomen accelerat de topire pe 29 iunie la nivelul Ghețarului Rhône din Elveția, ducând la pierderea masivă a unor straturi de zăpadă vechi de zeci sau chiar sute de ani. Apa rezultată ar fi putut umple o piscină olimpică la fiecare 6 secunde, timp de două săptămâni, a declarat pentru Reuters Matthias Huss, directorul rețelei de monitorizare a ghețarilor din Elveția (Glamos).

În restul continentului, recordurile absolute de temperatură au fost doborâte în Germania, Polonia, Slovacia, Cehia și Ungaria, în timp ce în Marea Britanie și Elveția s-au înregistrat maxime istorice pentru luna iunie. De asemenea, temperatura medie la nivel național în Franța a atins un maxim absolut. Astfel de temperaturi ar fi fost practic imposibile în luna iunie în absența schimbărilor climatice, susțin climatologii de la organizația World Weather Attribution.

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