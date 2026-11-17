Tallinn pregătește un sistem prin care serviciile guvernamentale digitale să poată funcționa din afara țării, în cazul unei invazii și al ocupării teritoriului național.

Tallinn a acuzat Moscova de implicare în atacuri cibernetice Foto: Unsplash

Imaginați-vă că generalul francez Charles de Gaulle, aflat în exil la Londra în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ar fi putut conduce guvernul Franței Libere conectându-se la o platformă digitală din cloud.

Un scenariu asemănător este luat în calcul de autoritățile din Estonia. Guvernul de la Tallinn pregătește o nouă strategie de reziliență instituțională, menită să asigure continuitatea statului chiar și în cele mai grave situații de criză.

Planul ar permite funcționarea integrală a serviciilor publice digitale din afara țării, în cazul în care Estonia ar fi invadată de un stat străin, iar teritoriul său ar ajunge sub ocupație.

Țara baltică, cu o populație de aproximativ 1,3 milioane de locuitori, are o frontieră de 294 de kilometri cu Rusia și se consideră o potențială țintă în cazul unei agresiuni ruse împotriva unui stat membru al Uniunii Europene, scrie politico.eu.

Serviciile de securitate estoniene au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Europei. Tallinn a acuzat Moscova de implicare în incidente care variază de la atacuri cibernetice și tentative de incendiere până la sabotarea cablurilor submarine de comunicații.

În acest context, Estonia pregătește transferarea serviciilor publice în cloud, astfel încât acestea să poată continua să funcționeze chiar dacă centrele de date sunt distruse sau dacă trupele unui stat inamic ajung pe teritoriul țării.

„Trebuie să putem opera chiar și atunci când centrele de date sunt distruse sau când există trupe străine pe teren și nu mai putem funcționa de pe teritoriul național”, a declarat Tõnu Grünberg, unul dintre arhitecții noii strategii și fost secretar general adjunct pentru infrastructură digitală și securitate cibernetică în Ministerul Justiției și Afacerilor Digitale din Estonia.

Estonia dispune deja de o copie de rezervă a infrastructurii sale digitale, găzduită în așa-numita „ambasadă digitală” din Luxemburg. Aceasta reproduce elemente esențiale ale arhitecturii statului, de la registrele populației și cadastrul funciar până la legislația națională.

Următorul pas este ca statul să poată funcționa efectiv prin intermediul acestor sisteme, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teritoriul său.

„Acum vrem să fim cu adevărat online, indiferent de circumstanțe. Toate serviciile esențiale trebuie să rămână disponibile. Totul trebuie să continue să funcționeze”, a explicat Grünberg.

Autoritățile dezvoltă aplicații securizate pe infrastructuri cloud furnizate de companii precum Microsoft Azure și Amazon Web Services, dar și pe propria platformă cloud a statului estonian.

Sistemul este replicat în ambasada digitală din Luxemburg și în alte locații din Europa, a precizat Grünberg, care a preluat luna aceasta funcția de director general al companiei de infrastructură tehnologică Levira.

Allan Allmere, consilier pentru arhitectură și infrastructură IT în cadrul Ministerului Justiției și Afacerilor Digitale, a declarat pentru POLITICO că obiectivul este limitarea consecințelor unui scenariu extrem.

„În mod ideal, ne-am dori să construim sisteme capabile să reziste oricărei crize posibile. În realitate, însă, nicio țară nu poate anticipa sau elimina toate riscurile. În cele mai grave scenarii, trebuie să păstrăm și o infrastructură de încredere, de la care statul digital estonian să poată fi reconstruit”, a spus acesta.

Lecția atacurilor cibernetice din 2007

Vulnerabilitatea serviciilor digitale este o preocupare majoră pentru Estonia încă din 2007, când țara a fost vizată de un val de atacuri cibernetice care a durat 22 de zile și a afectat o parte importantă a serviciilor guvernamentale și comerciale.

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Autoritățile estoniene au atribuit ulterior atacurile Rusiei.

Incidentul a fost unul dintre primele atacuri cibernetice moderne de amploare îndreptate împotriva unui stat și a determinat Tallinnul să își regândească fundamental infrastructura digitală.

În anii care au urmat, Estonia a devenit unul dintre cele mai digitalizate state din lume, oferind cetățenilor acces online la o gamă largă de servicii publice.

„Estonia a adoptat o abordare remarcabil de avansată în ceea ce privește digitalizarea serviciilor guvernamentale”, a declarat Joseph Jarnecki, cercetător principal la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), un centru de analiză în domeniul apărării și securității din Londra.

Allmere spune că planul de reziliență urmărește să evite situația în care statul ar trebui să își reconstruiască infrastructura de la zero.

Reziliența digitală, o nouă prioritate de securitate

Atacurile recente asupra centrelor de date din Rusia au demonstrat cât de importante au devenit infrastructurile digitale în conflictele moderne.

Luna trecută, Ucraina a lovit trei centre de date aparținând furnizorului rus Yandex. Incidentul a evidențiat faptul că infrastructura de calcul și stocare a datelor poate deveni o țintă strategică, comparabilă cu centralele electrice sau alte instalații esențiale pentru funcționarea armatei și a societății civile.

Strategia Estoniei reprezintă un exemplu relevant al modului în care statele încearcă să își protejeze serviciile publice și cetățenii prin distribuirea infrastructurii digitale în afara granițelor naționale.

Până recent, dezbaterea privind securitatea digitală era concentrată în principal pe păstrarea controlului în interiorul țării: stocarea locală a datelor și dezvoltarea infrastructurii tehnologice pe teritoriul național.

Acum, statele, în special cele expuse unor riscuri mai mari de conflict, încep să își schimbe perspectiva. În loc să concentreze toate resursele într-un singur loc, încearcă să distribuie infrastructura și să reducă dependența de un singur teritoriu sau furnizor.

Joi, Marea Britanie și Norvegia au anunțat că analizează posibilitatea găzduirii reciproce a unor date securizate, prin crearea propriilor „ambasade digitale”.

Estonia investește, la rândul său, în parteneriate și alianțe cu state considerate sigure, pentru a-și consolida securitatea și reziliența.

„Ideea este să nu mai spunem că suntem cu atât mai suverani și mai rezilienți cu cât avem totul sub control fizic, pe teritoriul nostru”, a explicat Jarnecki.

O altă lecție a venit din întreruperea serviciilor Microsoft, care a afectat companii și instituții din întreaga lume. Astfel de incidente arată că statele trebuie să evite dependența excesivă de un singur furnizor de servicii cloud sau de infrastructură digitală. Atacurile cibernetice, defecțiunile tehnice și întreruperile majore pot afecta simultan servicii esențiale.

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Pentru Estonia, însă, următoarea provocare este mai complexă decât simpla păstrare a datelor în siguranță.

„Prima întrebare a fost cum ne asigurăm că datele statului estonian nu dispar”, a spus Allmere, referindu-se la ambasada digitală din Luxemburg, care funcționează ca sistem de rezervă.

„Următoarea provocare este să ne asigurăm că statul poate continua să funcționeze folosind aceste date, chiar și în timpul unei crize”, a adăugat el.

Planurile Tallinnului nu se opresc aici.

Autoritățile vor să garanteze și că informațiile stocate astăzi vor putea fi înțelese și utilizate peste zeci de ani.

„Trebuie să ne asigurăm că aceleași date vor rămâne inteligibile și utilizabile chiar și peste câteva decenii”, a declarat Allmere.