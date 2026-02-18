search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent. Prejudiciul se ridică la peste 20.000 de euro

0
0
Publicat:

Un tânăr de 20 de ani a fost arestat în Spania după ce a reușit să păcălească sistemul unui site de rezervări hoteliere, cazându-se în camere de lux în Madrid și în Insulele Canare, care costau până la 1.000 de euro pe noapte, dar pentru care a plătit doar un cent. 

Atac cibernetic FOTO: getty images
Atac cibernetic FOTO: getty images

Bărbatul a fost prins în timp ce se afla la un hotel din Madrid, unde poliția susține că ar fi provocat pierderi de peste 20.000 euro în mai multe șederi. Ancheta, declanșată după semnalarea unor tranzacții suspecte, s-a încheiat în doar patru zile, iar suspectul și-a folosit identitatea reală pentru rezervări, potrivit BBC. 

Autoritățile spun că tânărul ar fi modificat sistemul de validare a plăților printr-un atac cibernetic, reușind ca tranzacțiile să fie autorizate după ce a introdus suma de doar 0,01 euro.

Neregula a fost descoperită abia când platforma de plată a transferat efectiv această sumă către compania hotelieră. Poliția estimează că pagubele provocate de acesta depășesc 20.000 de euro.

Ultima ședere a suspectului la hotelul din Madrid a durat patru nopți, costul normal fiind de 4.000 euro, iar poliția a precizat că acesta a consumat și produse din minibar și a lăsat alte facturi neachitate.

Declarația autorităților sugerează că tânărul ar fi făcut rezervări și la alte hoteluri, fără a fi oferite detalii suplimentare.

Potrivit sursei citate, suspectul mai fusese arestat anterior în Insulele Canare, unde ar fi procedat la fel după ce s-a cazat la un hotel de lux.

